30-денне перемир'я з Росією. Соціологи з'ясували ставлення українців до цієї ідеї

Більшість висловилася за припинення вогню – але не на умовах Путіна

77% українців позитивно сприймають пропозицію щодо 30-денного тимчасового перемир’я. Проте 79% опитаних вважають категорично неприйнятними умови, які Росія висунула для припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування проводилося з 12 по 22 березня. Соціологи зазначають, що пропонували респондентам шість трактувань ідеї 30-денного перемир’я, з яких три були «умовно позитивними» для України, а решта три – «умовно негативними». Респондент мав обрати одну відповідь.

За даними КМІС, абсолютна більшість – 77% опитуваних – висловились за позитивне трактування пропозиції про 30-денне перемир’я. 47% з них назвали це способом показати, що Росія не хоче миру або що Росія порушує домовленості. 12% говорили про спосіб розблокувати військову допомогу. Ще 18% назвали перемир’я насамперед кроком до завершення війни на прийнятних для України вимогах.

Лише 17% обрали один із трьох негативних варіантів: зокрема, 8% вважали ідею перемир’я помилковим кроком, 7% – «кроком відчаю», 2% – «кроком до капітуляції».

Інфографіка КМІС

Кміс 3

Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Путіним (відбулась 18 березня) соціологи поставили українцям запитання про ставлення до озвучених Путіним вимог для припинення вогню. Зокрема, йшлося про припинення мобілізації в Україні та припинення поставок західної зброї.

79% опитуваних назвали російські вимоги категорично неприйнятними. Готовими прийняти їх виявилися 16% (з яких для 14% це було «важким варіантом»). КМІС зауважує, що вимоги РФ відкидають абсолютна більшість у всіх регіонах України.

Інфографіка КМІС

62% опитаних заявили, що вони категорично не підтримають тимчасове припинення вогню, якщо воно не буде супроводжуватися жодними гарантіями безпеки.

«Якщо ж Україна отримає принаймні певні гарантії безпеки, то більше половини українців (хоча і неохоче) підтримають припинення вогню. При цьому різниця між різними варіантами гарантій (з точки зору підтримки від української громадськості) – доволі незначна», – зазначили у КМІС.

Зокрема, варіант з розміщенням західних миротворців для припинення вогню підтримують 60% опитаних, категорично проти – 34%.

Якщо гарантією безпеки буде членство в НАТО, то 58% українців підтримають припинення вогню, а 32% будуть категорично проти.

Якщо зросте підтримка Сил оборони України, то 56% підтримають припинення вогню, 35% будуть категорично проти.

Інфографіка КМІС

Раніше «Главком» повідомляв, що після суперечки у Білому домі між президентами України та США довіра українців до Володимира Зеленського суттєво зросла. Наприклад, до подій в Овальному кабінету, у першій половині лютого, президенту України довіряли 57% опитаних, не довіряли – 37%.

Проте у період з 14 лютого до 4 березня, після суперечки Зеленського і Трампа, рівень довіри до Володимира Зеленського зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%.