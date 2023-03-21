Освітній комітет Ради підтримав призначення Лісового міністром освіти
Рішення було прийнято одноголосно
Освітній комітет Верховної Ради сьогодні, 21 березня підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Про це повідомила депутатка Юлія Гришина.
«Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одноголосно», – написала нардепка.
Нагадаємо, 20 березня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.
Раніше повідомлялося, що місце Шкарлета може зайняти Оксен Лісовий.
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