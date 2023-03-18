Кадрове рішення від Бога. Забужко розхвалила Зеленського

Оксана Забужко: «Ніколи ще, за всі роки незалежности, українська освіта не була в руках, настільки ідеально, просто бозею самим для неї скроєних»

Замість Шкарлета Міністерство освіти може очолити директор Малої академії наук Оксен Лісовий. Якщо президент Володимир Зеленський ухвалить відповідне рішення, то це буде друге важливе кадрове призначення у його політичній кар’єрі, за яке можна вибачити якісь попередні необдумані кроки. Про це написала письменниця Оксана Забужко.

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«Аж я завмерла від цієї новини: якщо на місце Шкарлета справді (як подейкує УП) заступить Оксен Лісовий, це буде друге, після Залужного, кадрове рішення Зеленського, за яке йому боги історії простять купу гріхів.

Я знаю Оксена, і я була в його Малій Академії Наук. Ніколи ще, за всі роки незалежности, українська освіта не була в руках, настільки ідеально, просто бозею самим для неї скроєних. Аж воно задобре здається, щоб могло бути правдою. Але – ануж? Тримаймо кулачки...», – написала Забужко.

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Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що голова Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет йде у відставку. Згодом стало відомо, що замість Шкарлета міністром освіти буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий.