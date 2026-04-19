Пальне чи паливо: мовознавиця пояснила, як правильно називати ресурс на АЗС

Паливо – родове поняття, воно охоплює всі види речовин, які спалюють для отримання енергії

Чи є помилкою використання слова «паливо» замість «пальне» на заправках? Філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» пояснила термінологічну різницю між цими поняттями.

За словами експертки, називати ресурс на АЗС «паливом» не є грубою помилкою, бо пальне – це різновид палива (для двигунів). Проте ці слова мають різний обсяг значення.

Паливо – це гіперонім (родове поняття). Воно охоплює всі види речовин, які спалюють для отримання енергії: вугілля, дрова, нафту, торф, газ, кокс та біопаливо.

Пальне – це гіпонім (видове поняття). Це вужчий термін, який стосується виключно палива для двигунів внутрішнього згоряння (бензин, дизель, газ для авто).

«Кожне пальне – це паливо, але не кожне паливо – це пальне», – підкреслила мовознавиця.

