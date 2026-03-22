Світ на межі газової кризи: Катар і ОАЕ припинили ключові постачання – FT

Аналітики попереджають: навіть якщо частина постачань буде відновлена, ринок залишатиметься напруженим

Зупинка експорту LNG з Катару та ОАЕ створює ризик глобального дефіциту газу та різкого зростання цін на енергоносії

Світовий ринок скрапленого природного газу опинився під загрозою різкого дефіциту після того, як постачання з країн Перської затоки фактично перериваються. Упродовж найближчих 10 днів у порти прибудуть останні танкери з LNG, що вирушили ще до ескалації конфлікту та ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Катар, який забезпечує близько п’ятої частини світового експорту LNG, був змушений зупинити відвантаження після блокування Ормузької протоки. Додатково ситуацію ускладнили ракетні атаки по одному з найбільших у світі газових комплексів Ras Laffan, що спричинило перебої у виробництві та різке зростання цін на газ у Європі та Азії.

Попри зупинку нових постачань, частина суден, завантажених у Катарі та ОАЕ до початку бойових дій, уже прямує до своїх пунктів призначення. Саме ці обсяги наразі тимчасово стримують ще глибший дефіцит на ринку.

Різке скорочення постачань і стрибок цін

Після початку конфлікту ціни на LNG на азійських ринках зросли вдвічі та досягли близько 23 доларів за мільйон BTU. Вартість транспортування також суттєво підвищилася через зростання фрахтових ставок і необхідність довших маршрутів альтернативних постачань.

Країни, які критично залежать від імпорту газу, змушені або конкурувати за дорожчий LNG зі США та інших регіонів, або переходити на альтернативні види палива, або ж скорочувати споживання.

У деяких азійських державах уже запроваджують заходи економії, включно зі скороченням робочих тижнів для промисловості.

Найбільш вразливі країни

Особливо складною є ситуація для Пакистану, який минулого року отримував близько 99% LNG з Катару. Після початку конфлікту країна фактично втратила стабільний доступ до постачань, а її імпортні термінали працюють на мінімальній потужності.

За даними джерел, один із терміналів незабаром повністю вичерпає ресурси, що може призвести до зупинки газопостачання. У разі затягування кризи країні доведеться переходити на більш дорогі та екологічно брудні види палива.

Подібні ризики фіксуються і для Бангладеш, яка вже впроваджує газове нормування, а також для Тайваню, який намагається компенсувати дефіцит через термінові закупівлі на спотовому ринку.

Глобальний дефіцит газу

Китай і Японія також готуються до перебудови енергетичних балансів, збільшуючи використання вугілля та інших джерел енергії у разі подальших перебоїв.

Аналітики попереджають: навіть якщо частина постачань буде відновлена, ринок залишатиметься напруженим через пошкодження інфраструктури та довгострокове скорочення експортних потужностей Катару.

За оцінками, близько 17% LNG-потужностей країни можуть бути виведені з експлуатації на кілька років, що ще більше посилить глобальний дефіцит.

Як відомо, світовий ринок енергоносіїв різко відреагував на удари по найбільшому у світі комплексу скрапленого газу в Катарі, що спричинило стрибок цін на нафту та посилило побоювання щодо глобального дефіциту палива.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, використовуючи свій звичний діловий підхід, висунув жорстку вимогу до міжнародних партнерів: надати військову допомогу для розблокування Ормузької протоки. Президент США трактує це як повернення боргу за десятиліття американських гарантій безпеки. Однак замість очікуваної підтримки Вашингтон зіткнувся із серією відмов, які експерти вже охрестили «глобальною малиною.