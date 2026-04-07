Депутати викликали до Ради главу Антимонопольного комітету через ситуацію з цінами на пальне

Ціни на пальне на українських АЗС продовжують щодня зростати

Верховна Рада викликала до парламенту очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Він доповідатиме про ціни на пальне та ситуацію на ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Рішення підтримали 157 голосами. Голова АМКУ виступатиме 8 квітня на 12:00 із доповіддю про те, чи була змова на ринку, а також чи зробила держава все необхідне для врегулювання ситуації на АЗС і загалом на паливному ринку.

Варто зазначити, що Кириленко вже приходив до Ради доповідати про різке зростання цін на паливо. За його словами, основним обʼєктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є зупинка торік найбільшого НПЗ в Україні. Наразі 85% світлих нафтопродуктів імпортуються.

Серед інших факторів – збільшення попиту та скорочення запасів, підвищення фактичної вартості придбання палива, зростання вартості логістики та обмеження порівняння умов зберігання та скорочення пропозиції від європейських постачальників.

Голова Антимонопольного комітету Кириленко повідомив, що 2 березня почалося розслідування з метою виявлення ознак порушення законодавства в порушенні економічної конкуренції у діях операторів АЗС. Зокрема, були направлені вимоги до найбільших паливних мереж, щоб запобігти безпідставному підняттю цін на пальне.

За словами Кириленка, попит на бензин А-95 в Україні зріс на 40-70%, на дизель – на 60–140%.

Нагадаємо, станом на 7 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС частково зросла і становить близько 73,98 грн за літр, дизельного пального – 90,51 грн.

На українських АЗС ціни на пальне зросли, зокрема вартість бензину, дизелю та газу підскочили на АЗС UPG, Socar, «Укрнафті» та KLO. Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Як повідомлялося, з 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становить 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній беруть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку».

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев зауважив, що Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Як відомо, Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизельного пального немає і не передбачається. За його словами, у березні обсяги постачання залишилися на рівні 2025 року.