Головна Країна Політика
search button user button menu button

Посилення співпраці в обороні та енергетиці. Уряди України та Болгарії провели перші консультації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українська прем’єрка заявила про наближення до нового рівня співпраці між країнами
фото: Юлія Свириденко

Урядовці обговорили питання постачання дизелю, а також збільшення поставок газу в Україну

Український та болгарський уряди провели перші спільні консультації. Урядовці ухвалили спільну заяву та домовилися розробити дорожню карту практичних кроків. Ключові сфери – енергетика, оборона, транспорт, безпека в Чорноморському регіоні та забезпечення освітніх потреб дітей і молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Енергетика

Урядовці обговорили питання постачання дизелю, а також збільшення поставок газу в рамках роботи Вертикального газового коридору та Транс-Балканського маршруту.

«Окрему увагу приділили можливості використання болгарськими компаніями потужностей українських підземних газових сховищ. Для України також цінний досвід Болгарії у сфері атомної енергетики. Окремо вдячні уряду країни за допомогу у відновленні і посиленні енергетичного сектору», – йдеться в повідомленні.

Оборона

Уряду Болгарії повідомив про намір приєднатися до ініціативи Purl. Також урядовці обговорили безпеку в Чорноморському регіоні та включення України до складу групи з розмінування на морі.

Транспортні маршрути

За словами Свириденко, уряди країн домовились про розширення можливостей залізничного сполучення.

Відновлення України

Як пояснила глава уряду, Україна зацікавлена у залученні Болгарії та її компаній до проєктів відновлення України, зокрема в Одеській області, де проживає численна болгарська громада. «Україна пишається тим, що ми є багатонаціональною державою. Тому важливим результатом зустрічі стало підписання Протоколу про функціонування Болградської гімназії імені Георгі Раковського в Одеській області», – пояснила урядовиця.

Освіта

За словами Свириденко, у Болгарії нині перебуває близько 80 тис. українців, з них близько 20 тис. дітей. Вона повідомила, що триває робота над включенням українського компонента в освітній процес держави, зокрема підручниками з історії.

«Найближчими місяцями продовжимо досягнуті домовленості і проведемо наступний раунд консультацій наших урядів вже в Болгарії. Також плануємо відновити роботу Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва», – каже вона.

Нагадаємо, до Києва прибули виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Андрій Гюров та низка міністрів. Тимчасового прем’єра супроводжує делегація, до складу якої входять кілька ключових міністрів: міністр закордонних справ Надія Нейнська, міністр транспорту та зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергій Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков.

До слова, Україна та Болгарія розпочали активну фазу роботи над відновленням пасажирського залізничного сполучення.

Теги: уряд Юлія Свириденко Болгарія пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua