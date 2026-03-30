Посилення співпраці в обороні та енергетиці. Уряди України та Болгарії провели перші консультації

Українська прем’єрка заявила про наближення до нового рівня співпраці між країнами

Урядовці обговорили питання постачання дизелю, а також збільшення поставок газу в Україну

Український та болгарський уряди провели перші спільні консультації. Урядовці ухвалили спільну заяву та домовилися розробити дорожню карту практичних кроків. Ключові сфери – енергетика, оборона, транспорт, безпека в Чорноморському регіоні та забезпечення освітніх потреб дітей і молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Енергетика

Урядовці обговорили питання постачання дизелю, а також збільшення поставок газу в рамках роботи Вертикального газового коридору та Транс-Балканського маршруту.

«Окрему увагу приділили можливості використання болгарськими компаніями потужностей українських підземних газових сховищ. Для України також цінний досвід Болгарії у сфері атомної енергетики. Окремо вдячні уряду країни за допомогу у відновленні і посиленні енергетичного сектору», – йдеться в повідомленні.

Оборона

Уряду Болгарії повідомив про намір приєднатися до ініціативи Purl. Також урядовці обговорили безпеку в Чорноморському регіоні та включення України до складу групи з розмінування на морі.

Транспортні маршрути

За словами Свириденко, уряди країн домовились про розширення можливостей залізничного сполучення.

Відновлення України

Як пояснила глава уряду, Україна зацікавлена у залученні Болгарії та її компаній до проєктів відновлення України, зокрема в Одеській області, де проживає численна болгарська громада. «Україна пишається тим, що ми є багатонаціональною державою. Тому важливим результатом зустрічі стало підписання Протоколу про функціонування Болградської гімназії імені Георгі Раковського в Одеській області», – пояснила урядовиця.

Освіта

За словами Свириденко, у Болгарії нині перебуває близько 80 тис. українців, з них близько 20 тис. дітей. Вона повідомила, що триває робота над включенням українського компонента в освітній процес держави, зокрема підручниками з історії.

«Найближчими місяцями продовжимо досягнуті домовленості і проведемо наступний раунд консультацій наших урядів вже в Болгарії. Також плануємо відновити роботу Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва», – каже вона.

Нагадаємо, до Києва прибули виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Андрій Гюров та низка міністрів. Тимчасового прем’єра супроводжує делегація, до складу якої входять кілька ключових міністрів: міністр закордонних справ Надія Нейнська, міністр транспорту та зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергій Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков.

До слова, Україна та Болгарія розпочали активну фазу роботи над відновленням пасажирського залізничного сполучення.