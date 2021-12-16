  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    Понад 40 українських вишів потрапили до рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Понад 40 українських вишів потрапили до рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії
    Фото: novostey.com

    16 українських університетів вперше увійшли до цього рейтингу

    41 український заклад вищої освіти увійшов До щорічного списку кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022). Загалом у рейтингу - 450 кращих закладів вищої освіти регіону, повідомляє Урядовий портал.

    Рейтинг укладено глобальним науково-дослідним консультаційним центром QS Quacquarelli Symonds.

    Бен Саутер, директор аналітичного центру QS Quacquarelli Symonds повідомив, що кількість українських закладів вищої освіти серед найкращих у Східній Європі та Центральній Азії зросла до 41, що є абсолютним рекордом в історії даного регіонального рейтингу.

    Водночас присутність України у топ-100 рейтингу скоротилася з чотирьох до трьох університетів на фонi загального зниження їхніх репутаційних та наукометричних показників.

    Українські заклади вищої освіти, які увійшли до переліку 100 найкращих:

    • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце у 2022 р. (33 місце у 2021 р.);
    • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 63 місце у 2022 р. (66 місце у 2021 р.);
    • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце у 2022 р. (67 місце у 2021 р.).

    Загалом, порівняно з 2021 роком, кількість ЗВО України в регіональному рейтингу зросла з 25 до 41:

    • 16 університетів вперше увійшли до рейтингу;
    • 4 університети поліпшили позиції порівняно з позиціями минулого року;
    • 7 університетів зберегли позиції.

    Для складання регіонального рейтингу університетів QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings враховуються десять показників: академічна репутація закладу освіти, його репутація серед роботодавців, співвідношення кількості викладачів та студентів, кількість публікацій на одного викладача і співробітника, кількість цитувань на одну публікацію, частка іноземних викладачів і співробітників, частка іноземних студентів, частка викладачів та співробітників з ученим ступенем, глибина міжнародних наукових колаборацій та присутність закладу освіти в онлайн-середовищі.

    Повний перелік 450 кращих закладів вищої освіти країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік доступний за посиланням.

    До слова, два київські університети увійшли до рейтингу найкращих університетів світу за можливостями працевлаштування випускників QS 2022 року – QS Graduate Employability Rankings 2022 (незалежний перелік найкращих навчальних закладів світу для студентів, орієнтованих на кар’єрні досягнення).

    Теги: освіта рейтинг навчання університет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Понад 40 українських вишів потрапили до рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії