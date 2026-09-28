Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Скандал у ліцеї Кам’янця: санлікарі заявили про туберкульоз, управління освіти відхрещується

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Скандал у ліцеї Кам’янця: санлікарі заявили про туберкульоз, управління освіти відхрещується
Ліцей №7 Кам’янець-Подільської міської ради
фото: Facebook-сторінка закладу

У Центрі контролю та профілактики хвороб говорять про випадок захворювання, а в міському управлінні освіти кажуть, що підтвердження діагнозу не мають

Історія з можливим випадком туберкульозу у ліцеї №7 Кам’янця-Подільського отримала продовження. У закладі провели необхідні протиепідемічні заходи та обстежують дітей. Водночас представник Центру контролю та профілактики хвороб говорить про випадок туберкульозу у працівника, тоді як у міському управлінні освіти заявляють, що не мають достовірної інформації про підтверджений діагноз. Про це «Главкому» розповіли завідувач Кам’янець-Подільського районного відділу Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Олег Чайковський та заступниця начальника Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Юлія Сабат.

За словами Чайковського, випадок туберкульозу у працівника ліцею є. Захворювання виявили ще в серпні під час проходження медичного огляду – до початку навчального року.

За його словами, у ліцеї провели дезінфекцію, працівників закладу обстежили, дітей також. Зокрема, проводять проби Манту та інші необхідні обстеження. «Дивіться, випадок є. Від цього ніхто не застрахований. Ми всі, як кажуть, під Богом ходимо. І кожен їздив і в комунальному транспорті, і ходить по ринках, магазинах» – сказав Чайковський.

Чайковський зазначив, що всі необхідні протиепідемічні заходи проводять відповідно до вимог МОЗ. За його словами, встановлено контактних осіб, сімейних лікарів поінформовано. «Відповідні заходи проходять. Сімейні лікарі оповіщені, знають, працюють. Усіх контактних осіб встановлено. Все згідно із наказом робимо» – наголосив Чайковський. 

Також представник Центру повідомив, що під час епідеміологічного розслідування про проведення заходів поінформували керівника Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради та директора ліцею №7.

Водночас у міському управлінні освіти не підтверджують інформацію про встановлений діагноз. Заступниця начальника Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Юлія Сабат повідомила «Главкому», що достовірної інформації про підтверджене захворювання у працівниці наразі немає.

«Достовірної інформації не можемо надати, бо це інформація особистого характеру. Наскільки мені відомо, не підтверджено в особи такого захворювання, а робились профілактичні методи. Ця людина не допущена до роботи, вона наразі ще проходить обстеження. Додаткові. Це все, що можу вам сказати», – сказала Сабат.

Вона додала, що міська лікарня та поліклініка не повідомляли Управління освіти і науки про такий випадок.

За її словами, працівник не виходив на роботу з 1 вересня та наразі перебуває на лікарняному.

Вона також підтвердила, що в закладі проводили профілактичні заходи, зокрема дітям робили проби Манту. За словами Сабат, працівник у травні минулого року працював з дітьми, тому їх обстежували.

Щодо пропускного режиму в ліцеї №7 Сабат зазначила, що він діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №243 від 11 лютого 2026 року, яким затверджено Типові правила доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти.

Раніше «Главком» повідомляв про інформацію щодо можливого випадку туберкульозу в ліцеї №7 Кам’янця-Подільського. За даними місцевої Facebook-спільноти, учнів нібито направили на медичне обстеження. Водночас директорка закладу повідомила «Главкому», що не має інформації про захворювання на туберкульоз когось із працівників.

Ситуацію у коментарях до допису прокоментувала депутатка Кам’янець-Подільської міської ради Анна Слинчук. За її словами, Центр первинної медико-санітарної допомоги розпочав скринінг дітей, які контактували з хворою особою. Учням, зокрема, проводили пробу Манту. В дописі депутатка зазначила, що медики діяли відповідно до чинних протоколів і наказів МОЗ, а їхні дії були скоординовані з обласним дитячим фтизіатром.

Водночас «Главком» звертався до депутатки Кам’янець-Подільської міської ради Анни Слинчук із проханням підтвердити цю інформацію, однак відповіді редакція не отримала.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина школа хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харчування, яке отримали учні однієї зі шкіл Чернівців
Хліб, чай і морквина. На Буковині розгорівся скандал через харчування школярів
3 вересня, 11:53
Роман Тузяк із учнями виготовляють дерев’яні заготовки
Шкільний розклад збурив мережу: учитель праці розклав по поличках, чим важливий його предмет
6 вересня, 15:03
Засідання Кабінету міністрів України
Уряд призначив трьох заступників міністрів та визначився з головою РДА
7 вересня, 22:40
Будівля Вінницького технічного ліцею, який посів перше місце в рейтингу шкіл міста
Названо топ-10 найкращих шкіл Вінниці за результатами НМТ-2026
8 вересня, 14:10
Дніпровський ліцей №12 «Інтелект» – лідер рейтингу шкіл Дніпра за результатами НМТ-2026
Названо найкращі школи Дніпра за результатами НМТ-2026
9 вересня, 08:08
Синьо-жовті паркомісця біля школи у Рашині
Синьо-жовта розмітка здійняла хвилю обурення у Польщі
9 вересня, 13:33

Наука та освіта

Скандал у ліцеї Кам’янця: санлікарі заявили про туберкульоз, управління освіти відхрещується
Скандал у ліцеї Кам’янця: санлікарі заявили про туберкульоз, управління освіти відхрещується
НМТ-2026 на Чернігівщині: десять найкращих шкіл області
НМТ-2026 на Чернігівщині: десять найкращих шкіл області
Чи є в гардеробі грамотного українці «вітровка». Мовознавиця пояснила, як називати легку непродувну куртку
Чи є в гардеробі грамотного українці «вітровка». Мовознавиця пояснила, як називати легку непродувну куртку
Ціла «графиня»? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жінку-демографа
Ціла «графиня»? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жінку-демографа
День вихователя 2026: дата, привітання у прозі, віршах та листівках
День вихователя 2026: дата, привітання у прозі, віршах та листівках
Жінка-військовослужбовець: як назвати одним словом? Пояснення мовознавиці
Жінка-військовослужбовець: як назвати одним словом? Пояснення мовознавиці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua