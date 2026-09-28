Скандал у ліцеї Кам’янця: санлікарі заявили про туберкульоз, управління освіти відхрещується

У Центрі контролю та профілактики хвороб говорять про випадок захворювання, а в міському управлінні освіти кажуть, що підтвердження діагнозу не мають

Історія з можливим випадком туберкульозу у ліцеї №7 Кам’янця-Подільського отримала продовження. У закладі провели необхідні протиепідемічні заходи та обстежують дітей. Водночас представник Центру контролю та профілактики хвороб говорить про випадок туберкульозу у працівника, тоді як у міському управлінні освіти заявляють, що не мають достовірної інформації про підтверджений діагноз. Про це «Главкому» розповіли завідувач Кам’янець-Подільського районного відділу Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Олег Чайковський та заступниця начальника Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Юлія Сабат.

За словами Чайковського, випадок туберкульозу у працівника ліцею є. Захворювання виявили ще в серпні під час проходження медичного огляду – до початку навчального року.

За його словами, у ліцеї провели дезінфекцію, працівників закладу обстежили, дітей також. Зокрема, проводять проби Манту та інші необхідні обстеження. «Дивіться, випадок є. Від цього ніхто не застрахований. Ми всі, як кажуть, під Богом ходимо. І кожен їздив і в комунальному транспорті, і ходить по ринках, магазинах» – сказав Чайковський.

Чайковський зазначив, що всі необхідні протиепідемічні заходи проводять відповідно до вимог МОЗ. За його словами, встановлено контактних осіб, сімейних лікарів поінформовано. «Відповідні заходи проходять. Сімейні лікарі оповіщені, знають, працюють. Усіх контактних осіб встановлено. Все згідно із наказом робимо» – наголосив Чайковський.

Також представник Центру повідомив, що під час епідеміологічного розслідування про проведення заходів поінформували керівника Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради та директора ліцею №7.

Водночас у міському управлінні освіти не підтверджують інформацію про встановлений діагноз. Заступниця начальника Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Юлія Сабат повідомила «Главкому», що достовірної інформації про підтверджене захворювання у працівниці наразі немає.

«Достовірної інформації не можемо надати, бо це інформація особистого характеру. Наскільки мені відомо, не підтверджено в особи такого захворювання, а робились профілактичні методи. Ця людина не допущена до роботи, вона наразі ще проходить обстеження. Додаткові. Це все, що можу вам сказати», – сказала Сабат.

Вона додала, що міська лікарня та поліклініка не повідомляли Управління освіти і науки про такий випадок.

За її словами, працівник не виходив на роботу з 1 вересня та наразі перебуває на лікарняному.

Вона також підтвердила, що в закладі проводили профілактичні заходи, зокрема дітям робили проби Манту. За словами Сабат, працівник у травні минулого року працював з дітьми, тому їх обстежували.

Щодо пропускного режиму в ліцеї №7 Сабат зазначила, що він діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №243 від 11 лютого 2026 року, яким затверджено Типові правила доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти.

Раніше «Главком» повідомляв про інформацію щодо можливого випадку туберкульозу в ліцеї №7 Кам’янця-Подільського. За даними місцевої Facebook-спільноти, учнів нібито направили на медичне обстеження. Водночас директорка закладу повідомила «Главкому», що не має інформації про захворювання на туберкульоз когось із працівників.

Ситуацію у коментарях до допису прокоментувала депутатка Кам’янець-Подільської міської ради Анна Слинчук. За її словами, Центр первинної медико-санітарної допомоги розпочав скринінг дітей, які контактували з хворою особою. Учням, зокрема, проводили пробу Манту. В дописі депутатка зазначила, що медики діяли відповідно до чинних протоколів і наказів МОЗ, а їхні дії були скоординовані з обласним дитячим фтизіатром.

Водночас «Главком» звертався до депутатки Кам’янець-Подільської міської ради Анни Слинчук із проханням підтвердити цю інформацію, однак відповіді редакція не отримала.