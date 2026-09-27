НМТ-2026 на Чернігівщині: десять найкращих шкіл області
До десятки найкращих увійшли ліцеї Ніжина, Прилук, Снова та інших міст і селищ області
Результати НМТ-2026 показали помітну різницю між показниками навчальних закладів Чернігівщини: найвищий рейтинговий бал серед них становить 137,9, а до першої десятки увійшли школи з п’яти громад області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
Перше місце у рейтингу шкіл Чернігівської області посів Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Його рейтинговий бал становить 137,9.
Другу позицію посів Прилуцький ліцей №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна – 130,4 бала. Третім став Варвинський ліцей №2 – 128,5 бала.
|Місце
|Назва навчального закладу
|Місце у рейтингу України
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|1
|Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя
|67
|137.9
|160.4
|121/484
|100
|2
|Прилуцький ліцей № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міськради Чернігівської обл.
|339
|130.4
|152.1
|91/364
|99
|3
|Комунальний заклад ЗСО І-ІІІ ст. «Варвинський ліцей №2» Варвинської селищної ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл.
|494
|128.5
|150.5
|42/168
|100
|4
|Прилуцький ліцей №1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міськради Чернігівської обл.
|515
|128.2
|150
|61/244
|100
|5
|Гужівський ліцей Ічнянської міськради
|705
|126.4
|148.6
|4/16
|100
|6
|Сновський ліцей № 1 Сновської міськради Корюківського р-ну Чернігівської обл.
|847
|125.3
|146.9
|34/136
|99
|7
|Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради
|947
|124.7
|145.5
|86/344
|98
|8
|Тихоновицький ліцей Сновської міськради Корюківського р-ну Чернігівської обл.
|975
|124.5
|146.4
|5/20
|100
|9
|Сновський ліцей № 2 Сновської міськради Корюківського р-ну Чернігівської обл.
|1084
|123.9
|145.6
|13/52
|98
|10
|Комунальний заклад ЗСО І-ІІІ ст. «Варвинський ліцей №1» Варвинської селищної ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл.
|1176
|123.5
|144.9
|25/100
|99
До десятки найкращих шкіл Чернігівської області також увійшли Прилуцький ліцей №1 імені Георгія Вороного – 128,2, Гужівський ліцей – 126,4, Сновський ліцей №1 – 125,3, Ніжинський обласний педагогічний ліцей – 124,7, Тихоновицький ліцей – 124,5, Сновський ліцей №2 – 123,9 та Варвинський ліцей №1 – 123,5.
У першій десятці шкіл Чернігівщини за результатами НМТ-2026 кількість учасників тестування суттєво відрізнялася. Зокрема, у Гужівському ліцеї Ічнянської міської ради НМТ складали четверо учнів, а в Тихоновецькому ліцеї Сновської міської ради Корюківського району – п’ятеро. Ще 13 учнів складали тестування у Сновському ліцеї №2 Сновської міської ради Корюківського району.
Для порівняння, у Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради, який очолив обласний рейтинг, НМТ-2026 складали 121 учень.
Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.
Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.
Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.
Раніше «Главком» писав про першу десятку рейтингу найкращих закладів освіти України за результатами НМТ. До неї увійшли переважно школи Києва та Львова – шість і три заклади відповідно.
«Главком» також оприлюднив рейтинг найкращих шкіл Івано-Франківська за результатами НМТ-2026. Також стало відомо про освітній провал Полтави: всього дві школи увійшли до ТОП-200 найкращих в Україні.
Одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області. Також «Главком» писав про найкращі школи Волині за результатами НМТ-2026.
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