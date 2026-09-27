НМТ-2026 на Чернігівщині: десять найкращих шкіл області

До десятки найкращих увійшли ліцеї Ніжина, Прилук, Снова та інших міст і селищ області

Результати НМТ-2026 показали помітну різницю між показниками навчальних закладів Чернігівщини: найвищий рейтинговий бал серед них становить 137,9, а до першої десятки увійшли школи з п’яти громад області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Перше місце у рейтингу шкіл Чернігівської області посів Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Його рейтинговий бал становить 137,9.

Другу позицію посів Прилуцький ліцей №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна – 130,4 бала. Третім став Варвинський ліцей №2 – 128,5 бала.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 67 137.9 160.4 121/484 100 2 Прилуцький ліцей № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міськради Чернігівської обл. 339 130.4 152.1 91/364 99 3 Комунальний заклад ЗСО І-ІІІ ст. «Варвинський ліцей №2» Варвинської селищної ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 494 128.5 150.5 42/168 100 4 Прилуцький ліцей №1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міськради Чернігівської обл. 515 128.2 150 61/244 100 5 Гужівський ліцей Ічнянської міськради 705 126.4 148.6 4/16 100 6 Сновський ліцей № 1 Сновської міськради Корюківського р-ну Чернігівської обл. 847 125.3 146.9 34/136 99 7 Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради 947 124.7 145.5 86/344 98 8 Тихоновицький ліцей Сновської міськради Корюківського р-ну Чернігівської обл. 975 124.5 146.4 5/20 100 9 Сновський ліцей № 2 Сновської міськради Корюківського р-ну Чернігівської обл. 1084 123.9 145.6 13/52 98 10 Комунальний заклад ЗСО І-ІІІ ст. «Варвинський ліцей №1» Варвинської селищної ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 1176 123.5 144.9 25/100 99

До десятки найкращих шкіл Чернігівської області також увійшли Прилуцький ліцей №1 імені Георгія Вороного – 128,2, Гужівський ліцей – 126,4, Сновський ліцей №1 – 125,3, Ніжинський обласний педагогічний ліцей – 124,7, Тихоновицький ліцей – 124,5, Сновський ліцей №2 – 123,9 та Варвинський ліцей №1 – 123,5.

У першій десятці шкіл Чернігівщини за результатами НМТ-2026 кількість учасників тестування суттєво відрізнялася. Зокрема, у Гужівському ліцеї Ічнянської міської ради НМТ складали четверо учнів, а в Тихоновецькому ліцеї Сновської міської ради Корюківського району – п’ятеро. Ще 13 учнів складали тестування у Сновському ліцеї №2 Сновської міської ради Корюківського району.

Для порівняння, у Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради, який очолив обласний рейтинг, НМТ-2026 складали 121 учень.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Раніше «Главком» писав про першу десятку рейтингу найкращих закладів освіти України за результатами НМТ. До неї увійшли переважно школи Києва та Львова – шість і три заклади відповідно.

«Главком» також оприлюднив рейтинг найкращих шкіл Івано-Франківська за результатами НМТ-2026. Також стало відомо про освітній провал Полтави: всього дві школи увійшли до ТОП-200 найкращих в Україні.

Одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області. Також «Главком» писав про найкращі школи Волині за результатами НМТ-2026.