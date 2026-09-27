Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

НМТ-2026 на Чернігівщині: десять найкращих шкіл області

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
НМТ-2026 на Чернігівщині: десять найкращих шкіл області
Будівля Ніжинського ліцею – лідера рейтингу шкіл Чернігівщини
фото: wikimapia.org

До десятки найкращих увійшли ліцеї Ніжина, Прилук, Снова та інших міст і селищ області

Результати НМТ-2026 показали помітну різницю між показниками навчальних закладів Чернігівщини: найвищий рейтинговий бал серед них становить 137,9, а до першої десятки увійшли школи з п’яти громад області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Перше місце у рейтингу шкіл Чернігівської області посів Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Його рейтинговий бал становить 137,9.

Другу позицію посів Прилуцький ліцей №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна – 130,4 бала. Третім став Варвинський ліцей №2 – 128,5 бала.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
1 Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 67 137.9 160.4 121/484 100
2 Прилуцький ліцей № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міськради Чернігівської обл. 339 130.4 152.1 91/364 99
3 Комунальний заклад ЗСО І-ІІІ ст. «Варвинський ліцей №2» Варвинської селищної ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 494 128.5 150.5 42/168 100
4 Прилуцький ліцей №1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міськради Чернігівської обл. 515 128.2 150 61/244 100
5 Гужівський ліцей Ічнянської міськради 705 126.4 148.6 4/16 100
6 Сновський ліцей № 1 Сновської міськради Корюківського р-ну Чернігівської обл. 847 125.3 146.9 34/136 99
7 Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради 947 124.7 145.5 86/344 98
8 Тихоновицький ліцей Сновської міськради Корюківського р-ну Чернігівської обл. 975 124.5 146.4 5/20 100
9 Сновський ліцей № 2 Сновської міськради Корюківського р-ну Чернігівської обл. 1084 123.9 145.6 13/52 98
10 Комунальний заклад ЗСО І-ІІІ ст. «Варвинський ліцей №1» Варвинської селищної ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 1176 123.5 144.9 25/100 99

До десятки найкращих шкіл Чернігівської області також увійшли Прилуцький ліцей №1 імені Георгія Вороного – 128,2, Гужівський ліцей – 126,4, Сновський ліцей №1 – 125,3, Ніжинський обласний педагогічний ліцей – 124,7, Тихоновицький ліцей – 124,5, Сновський ліцей №2 – 123,9 та Варвинський ліцей №1 – 123,5.

У першій десятці шкіл Чернігівщини за результатами НМТ-2026 кількість учасників тестування суттєво відрізнялася. Зокрема, у Гужівському ліцеї Ічнянської міської ради НМТ складали четверо учнів, а в Тихоновецькому ліцеї Сновської міської ради Корюківського району – п’ятеро. Ще 13 учнів складали тестування у Сновському ліцеї №2 Сновської міської ради Корюківського району.

Для порівняння, у Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради, який очолив обласний рейтинг, НМТ-2026 складали 121 учень.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Раніше «Главком» писав про першу десятку рейтингу найкращих закладів освіти України за результатами НМТ. До неї увійшли переважно школи Києва та Львова – шість і три заклади відповідно.

«Главком» також оприлюднив рейтинг найкращих шкіл Івано-Франківська за результатами НМТ-2026. Також стало відомо про освітній провал Полтави: всього дві школи увійшли до ТОП-200 найкращих в Україні. 

Одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області. Також «Главком» писав про найкращі школи Волині за результатами НМТ-2026. 

Читайте також:

Теги: НМТ освіта Чернігівщина рейтинг навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окремий двотижневий курс присвятили роботі з реактивними системами залпового вогню HIMARS
Від пілотів F-16 до операторів HIMARS: США підготували 575 українських бійців
15 серпня, 08:05
Міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час освітньої конференції «Серпнева-2026»
Математика буде на НМТ чи ні? Міністр озвучив позицію
19 серпня, 17:46
Державні заклади отримали значно більше заяв, ніж приватні
Вступники зробили свій вибір: які академії та інститути Києва мають найбільше заяв
24 серпня, 21:11
Семирічний Арчі та п'ятирічна Лілібет уже зараховані до британської школи й розпочнуть навчання у вересні
Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Британії: якою буде їхня нова роль
27 серпня, 04:55
Вступники обирають їх не лише через перспективність, а й тому, що бачать можливість отримати хорошу посаду
Підсумки вступу-2026. Викладачі вишів назвали технологічні та інженерні спеціальності, популярність яких зростає
1 вересня, 14:28
Україна суттєво перевищила показник ЄС за вступом випускників до вишів
«Пересидіти» погані часи. В Україні майже вдвічі більше випускників шкіл вступають у виш, ніж в ЄС
31 серпня, 16:35
Гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков став найкращим топменеджером у промисловостії
CEO «Метінвесту» Юрій Риженков очолив рейтинг топменеджерів у промисловості
1 вересня, 19:03
Вступна кампанія-2026 показала низький інтерес до професії вчителя фізики
Катастрофічний набір учителів фізики. Що показали результати вступу-2026
3 вересня, 08:24
Учасниками НМТ-2026 стали люди різного віку
Стали відомі вікові рекорди НМТ-2026
6 вересня, 14:33

Наука та освіта

НМТ-2026 на Чернігівщині: десять найкращих шкіл області
НМТ-2026 на Чернігівщині: десять найкращих шкіл області
Чи є в гардеробі грамотного українці «вітровка». Мовознавиця пояснила, як називати легку непродувну куртку
Чи є в гардеробі грамотного українці «вітровка». Мовознавиця пояснила, як називати легку непродувну куртку
Ціла «графиня»? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жінку-демографа
Ціла «графиня»? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жінку-демографа
День вихователя 2026: дата, привітання у прозі, віршах та листівках
День вихователя 2026: дата, привітання у прозі, віршах та листівках
Жінка-військовослужбовець: як назвати одним словом? Пояснення мовознавиці
Жінка-військовослужбовець: як назвати одним словом? Пояснення мовознавиці
Донька Кушнарьова вдруге очолить Університет Каразіна: її суперник зробив заяву
Донька Кушнарьова вдруге очолить Університет Каразіна: її суперник зробив заяву

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua