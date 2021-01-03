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    У світі

    Китайський космічний зонд наближається до Марса

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    Через місяць апарат наблизиться до Марса і почне зменшувати швидкість - Китайський космічний зонд наближається до Марса
    Через місяць апарат наблизиться до Марса і почне зменшувати швидкість
    Фото Xinhua

    Посадка зонду «Тяньвень-1» запланована на весну

    Китайський зонд для вивчення Марса «Тяньвень-1» подолав за 163 дні польоту близько 400 млн км і досягне орбіти Марса в лютому.

    Про це повідомляє Xinhua.

    Станом на ранок 3 січня зонд «Тяньвень-1» перебуває в польоті 163 дні. Національне космічне управління Китаю (CNSA) зазначає, що згідно з планом польоту, через місяць апарат наблизиться до Марса і почне зменшувати швидкість, після чого зайде на орбіту Червоної планети та почнеться підготовка до посадки.

    З моменту запуску 23 липня 2020 року марсіанський зонд зробив знімок, на якому видно Землю і Місяць, а також кілька селфі. Він виконав три корекції орбіти, маневр в далекому космосі й самоперевірку.

    Tianwen-1 має вагу близько п’яти тонн і складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода. Він призначений для виконання польоту по орбіті, приземлення і пересування по планеті.

    Після виходу на орбіту Марса він проведе на ній від 2 до 3 місяців, досліджуючи потенційні місця посадки, використовуючи камеру з високою роздільною здатністю для підготовки до посадки в травні.

    Найскладнішою частиною місії буде м’яка посадка.

    Після приземлення марсохід повинен буде провести наукові дослідження протягом не менше 90 марсіанських днів (близько трьох земних місяців), а орбітальний апарат – з розрахунковим терміном служби один марсіанський рік (близько 687 днів на Землі) буде забезпечувати зв’язок з марсоходом.

    Нагадаємо, NASA випробувало новітній компактний всюдихід.

    Теги: Китай космос NASA наука
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