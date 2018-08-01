Сайт з інформацією щодо вступу до вишів працює з перебоями



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У Міністерстві освіти визнають труднощі з доступом до системи і пояснюють це великим напливом охочих увійти до системи

Абітурієнти мають труднощі з доступом до списку рекомендованих до зарахування у вищі навчальні заклади на навчання за кошти державного бюджету.

Наразі не доступний сайт vstup.osvita.ua з інформацією для абітурієнтів вишів і рейтинговими списками, складно також увійти до особистого електронного кабінету.

Деякі абітурієнти залишають свої скарги щодо проблеми з доступом до електронного кабінету на сторінці Міністерства освіти і науки України в соцмережі Facebook.

Згідно з правилами вступу до ВНЗ у 2018 році 1 серпня до 12:00 мають бути оприлюднені рейтингові списки рекомендованих до зарахування на бюджет. Відповідна інформація має з'явитися в особистих кабінетах вступників.

У Міністерстві освіти визнають труднощі з доступом до системи і пояснюють це великим напливом охочих увійти до системи, щоб побачити результати вступу.

«Списки вже оприлюднено. Однак справді можуть бути певні технічні затримки в зв'язку з тим, що наразі велике навантаження на сайт. І є незначні затримки з тим, щоб зайти до свого електронного кабінету. Це не привід для паніки або якоїсь «зради». Просто потрібно почекати деякий час, після чого подивитися», - повідомили в прес-службі Міносвіти.

Нагадаємо, раніше Міносвіти назвало ТОП-5 найпопулярніших спеціальностей та вишів за підсумками подання мільйону заяв вступників.

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