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Був важко поранений під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Снігіра

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Був важко поранений під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Снігіра
За словами рідних, Іван був винятково доброю, «домашньою» людиною
колаж: glavcom.ua

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Іван Снігір добровільно став на оборону держави 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Снігіра.

Життя захисника України Івана Снігіра, який боронив суверенітет та територіальну цілісність Батьківщини на Сумщині та Харківщині, згасло 25 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду

Народився Іван Снігір 22 липня 1999 року у місті Миколаїв. Навчався у середній загальноосвітній школі села Новомиколаївка. Закінчив Новомиколаївський ліцей Первомайської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області. Після завершення навчання проходив строкову військову службу на території Запорізької області.

У 2020 році переїхав до Львова, де працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Захід-Холдінг».

За словами рідних, був винятково доброю, «домашньою» людиною, чуйним, надійним та люблячим чоловіком, усього себе присвячував родині. Кохав свою дружину та любив Батьківщину. Попри складне дитинство, йому вдалося зберегти любов до життя та чудове почуття гумору. Був «людиною-можливістю» – все неможливе для нього ставало реальним.

За словами рідних, Іван Снігір був винятково доброю, «домашньою» людиною, чуйним, надійним та люблячим чоловіком, усього себе присвячував родині
За словами рідних, Іван Снігір був винятково доброю, «домашньою» людиною, чуйним, надійним та люблячим чоловіком, усього себе присвячував родині
фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно став на оборону держави від загарбників до лав Першого прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Проходив військову службу на Харківщині та Сумщині, під час виконання бойового завдання отримав важке поранення.

Чин похорону воїна відбувся 5 березня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі.

В Івана Снігіра залишилися дружина, дядько, тітка та племінник. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці поранення хвилина мовчання пам'ять Україна

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