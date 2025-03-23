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Майор поліції, колишній командир батальйону «Харків-1». Згадаймо Сергія Янголенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Майор поліції, колишній командир батальйону «Харків-1». Згадаймо Сергія Янголенка
Під час виконання завдання група Янголенка вступила у бій із противником і потрапила під масований обстріл артилерією, фосфорними та касетними бомбами
колаж: glavcom.ua

У 2014 році Сергій Янголенко був командиром батальйону «Харків-1», а його брат Андрій – «Слобожанщини»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Янголенка. 

Майор поліції, доброволець Сергій Янголенко, позивний Скіф, поліг у бою 25 березня 2022 року під час звільнення від російських окупантів села Мала Рогань на Харківщині. Під час виконання завдання його група вступила у бій із противником і потрапила під масований обстріл артилерією, фосфорними та касетними бомбами. Про це повідомляє «Главком». 

Сергій народився у селі Липкуватівка на Харківщині, жив у Харкові. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальностями «Правознавство» та «Психологія». Усе своє життя присвятив правоохоронним та силовим структурам. Цікавився прадавньою історією України, скіфською добою та козацтвом. Займався кікбоксингом.

У 2013 році за часів командування харківським беркутом командира Лукаша, одного з тих, хто керував розстрілами на Майдані, брати Сергій та Андрій Янголенки відмовилися їхати у відрядження до Києва та залишилися у Харкові.

Після повернення харківського беркута з Майдану на початку 2014 року брати Янголенки на шикуванні батальйону офіційно виступили проти командира Лукаша та стали зі зброєю проти натовпу беркутів. Брати вийшли на захист Харківської ОДА від прибічників антимайдану та разом із силами самооборони завадили утворенню «ХНР» у рідному місті Харкові.

Командир спецбатальйону міліції «Харків-1» Сергій Янголенко
Командир спецбатальйону міліції «Харків-1» Сергій Янголенко
фото: Slyfox2

14 квітня 2014 року міністр МВС України Арсен Аваков підписав наказ про створення двох батальйонів «Харків-1» та «Слобожанщина» у зв'язку з початком АТО на сході України. Янголенка призначили командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Харків-1», а його брата Андрія – «Слобожанщини». 

Після стабілізації ситуації у Харкові, у червні 2014 року батальйони «Харків-1» та «Слобожанщина» були направлені у відрядження до м. Куп’янськ. А в серпні 2014 року, під час активної фази боїв за Іловайськ, батальйони були направлені у Донецьку область.

26-28 серпня 2014 року «Харків-1» та «Слобожанщина» отримали завдання взяти під контроль м. Волноваху та закріпитися там. Батальйони загальною чисельністю особового складу у 50 осіб зайняли місто та організували оборону. Волноваха лишилася під контролем України, а разом з нею прилеглі території. 

З 2018 до 2022 року Сергій Янголенко працював у ГУНП України в Донецькій області в Дружківському відділенні поліції.

24 лютого 2022 року Янголенко долучився до складу добровольчого батальйону «Слобожанщина» та боронив Харківщину.

Захисник був відзначений низкою нагород, зокрема: медаль «За військову службу Україні», нагородна зброя від Міністра МВС, відзнака Президента України «За оборону України» (посмертно) та відзнака «За честь і звитягу» (посмертно) від міського голови Івано-Франківська.

Майор поліції, колишній командир батальйону «Харків-1». Згадаймо Сергія Янголенка фото 1
фото з відкритих джерел

«Сергій – чудовий батько та чоловік. Не шкодував сил і часу на своїх дітей. По-батьківськи любив своїх бійців-добровольців батальйону МВС «Харків-1», – розповіла його дружина.

Поховали воїна на Алеї Слави кладовища №18 у Харкові.

У Сергія Янголенка залишилися мама Наталія Степанівна, дружина Ольга, п'ятирічна донька Софія та син Святослав, якому на момент загибелі тата не виповнилося й року.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

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