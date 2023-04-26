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Що українці найчастіше читають після початку вторгнення? Результати опитування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Що українці найчастіше читають після початку вторгнення? Результати опитування
Інститут майбутнього дослідив, як повномасштабна війна вплинула на читання книг українцями
фото з відкритих джерел

Українці почали набагато більше цікавитися військовою та соціально-політичною тематикою

Після початку повномасштабного вторгнення вподобання українських читачів дещо змінилися. Великої популярності набули аналізи військових подій, що відбувалися у світі. Про це йдеться в дослідження Українського інституту майбутнього. 

До повномасштабного вторгнення безперечним лідером за тематикою серед читачів паперових та електронних книг (слухачів аудіокниг) була художня література (65%). Також українці найчастіше читали професійну літературу (38%), літературу на теми медицини/здоров’я/краси (33%), психологічний напрямок книг (32%) та історичну/біографічну/мемуарну тематика загалом (30%).

Після початку повномасштабного вторгнення вподобання читачів дещо змінилися та популярності набули нові теми/напрямки книг, а саме:

  • Опис та аналіз військових подій, що відбувалися у світі – до 24 лютого 2022 року 18%, після – 42%.
  • Публіцистична, аналіз поточних соціально-політичних подій – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 32%.
  • Історія України від давнини до сьогодні – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 31%.
Що українці найчастіше читають після початку вторгнення? Результати опитування фото 1

Найчастіше українці читають статті, у яких аналізуються військові події, що відбувалися у світі (52%). До слова, цікавість до даної теми збільшується зі зростанням віку респондентів. Цікавить українців і публіцистика та аналіз поточних соціально-політичних подій (34%), а також історія України від давнини до сьогодні включно (33%). Значно частіше цю тему зазначали респонденти віком 51 рік та старше.

Жінки зазначали, що цікавляться статтями, пов'язані з медициною, здоров'ям та красою (27%) та психологічні статті (24%). Історичними та біографічними матеріалами (23%) частіше захоплювалися респонденти віком 51 рік та старше, а художні та розважальні статті охопили лише 20%.

Що українці найчастіше читають після початку вторгнення? Результати опитування фото 2

До слова, під час повномасштабної війни кількість прочитаних книжок знизилася, так 42% респондентів зазначили, що після 24 лютого 2022 року прочитали/прослухали (бодай фрагментарно) до 5 книг, 16% – від 5 до 10 книг, 10% – від 10 до 20 книг, 9% – більше 20 книг, 23% – не прочитали жодної книги. При цьому в період 2021 року та за початок 2022 року не прочитали жодної книги 14% респондентів, 37% – прочитали до 5 книг, 22% – від 5 до 10 книг, 12% – від 10 до 20 книг, 15% – більше 20 книг, лише 14% – не прочитали жодної книги, бодай фрагментарно.

Дослідження було проведено компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього для оцінення змін щодо практик читання під час повномасштабної війни з 13 до 18 квітня 2023 року. 

В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1200 респондентів.

Також соціологи з'ясували, книги яких авторів українці читають найчастіше.

Теги: книги література українці

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