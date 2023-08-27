Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

SpaceX доправив на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів

Надія Карбунар
glavcom.ua
SpaceX доправив на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів
Crew-7 стартував зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді 26 серпня
фото з відкритих джерел

Астронавти працюватимуть над науковими дослідженнями  

Космічний корабель SpaceX із чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції у межах спільної місії з NASA. Про це повідомили у Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США.

«Стиковку підтверджено для Crew-7! О 16:16 годині космічний корабель Dragon з чотирма космічними мандрівниками на борту прибув до МКС», – сказано у повідомленні.

Crew-7 стартував зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді 26 серпня.

У NASA тоді повідомили, що ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з астронавтом NASA Жасміном Могбелі, астронавтом ESA (Європейського космічного агентства) Андреасом Могенсеном, астронавтом JAXA (Японського агентства аерокосмічних досліджень) Сатоші Фурукавою та космонавтом Роскосмосу Костянтином Борисовим.

Передбачається, що Crew-7 проведе на МКС нові наукові дослідження. Експерименти включатимуть збір зразків мікроорганізмів ззовні космічної станції, перше дослідження реакції людини на різну тривалість космічного польоту та дослідження фізіологічних аспектів сну астронавтів.

Нагадаємо, індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) показала перше фото Місяця, яке було зроблене після успішної посадки місії Chandrayaan-3 на супутник Землі.

Читайте також: Місяць знищив російську міжпланетну станцію «Луна-25»

 

 

Теги: корабель SpaceX ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ готова до співпраці з Угандою у створенні супутників та розвитку відповідної інфраструктури
Космос може спати спокійно: користувачі соцмереж кумедно відреагували на заяву РФ
18 травня, 18:25
Астрономам вдалося знайти у відносній близькості до Землі найяскравішу планету поза Сонячною системою
Вчені виявили найяскравішу планету у космосі (відео)
11 липня, 01:14
У Китаї успішно здійснили запуск у космос нового тестового супутника
Китай запустив у космос новий експериментальний супутник (фото)
10 липня, 07:51

Наука та освіта

SpaceX доправив на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів
SpaceX доправив на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів
Підвищення зарплат вчителям. Міносвіти запускає пілотний проєкт
Підвищення зарплат вчителям. Міносвіти запускає пілотний проєкт
Діяльність приватних шкіл. Освітній омбудсмен пояснив, як українцям дурять голову
Діяльність приватних шкіл. Освітній омбудсмен пояснив, як українцям дурять голову
«Я в культурному шоці». Лариса Ніцой показала вчительку, на яку треба всім рівнятися
«Я в культурному шоці». Лариса Ніцой показала вчительку, на яку треба всім рівнятися
Шотландські вчені планують запустити сорт лохини з гігантськими ягодами
Шотландські вчені планують запустити сорт лохини з гігантськими ягодами
Бактерії і ДНК: вчені знайшли ще один варіант боротьби із раком
Бактерії і ДНК: вчені знайшли ще один варіант боротьби із раком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
67K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
18K
Династія на династію? Конфлікт у театрі Франка виплеснувся на публіку
13K
Побиття військового на Житомирщині. Стало відомо, чому не сів у тюрму командир взводу
6289
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6136
Перемога України. Якою вона має бути?

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту