SpaceX доправив на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів

Космічний корабель SpaceX із чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції у межах спільної місії з NASA. Про це повідомили у Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США.

Docking confirmed for #Crew7 ! At 9:16am ET (1316 UTC), the Dragon crew spacecraft with four space travelers aboard arrived at the @Space_Station . pic.twitter.com/BbNX804voe

«Стиковку підтверджено для Crew-7! О 16:16 годині космічний корабель Dragon з чотирма космічними мандрівниками на борту прибув до МКС», – сказано у повідомленні.

Crew-7 стартував зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді 26 серпня.

Welcome #Crew7, to the International @Space_Station. Commander @AstroJaws and her crewmates are beginning a mission of about six months living and working on our orbiting lab. pic.twitter.com/Tr4p1wP4lR