SpaceX доправив на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів

Crew-7 стартував зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді 26 серпня

Астронавти працюватимуть над науковими дослідженнями

Космічний корабель SpaceX із чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції у межах спільної місії з NASA. Про це повідомили у Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США.

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Docking confirmed for #Crew7! At 9:16am ET (1316 UTC), the Dragon crew spacecraft with four space travelers aboard arrived at the @Space_Station. pic.twitter.com/BbNX804voe — NASA (@NASA) August 27, 2023

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«Стиковку підтверджено для Crew-7! О 16:16 годині космічний корабель Dragon з чотирма космічними мандрівниками на борту прибув до МКС», – сказано у повідомленні.

Crew-7 стартував зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді 26 серпня.

Welcome #Crew7, to the International @Space_Station. Commander @AstroJaws and her crewmates are beginning a mission of about six months living and working on our orbiting lab. pic.twitter.com/Tr4p1wP4lR — NASA (@NASA) August 27, 2023

У NASA тоді повідомили, що ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з астронавтом NASA Жасміном Могбелі, астронавтом ESA (Європейського космічного агентства) Андреасом Могенсеном, астронавтом JAXA (Японського агентства аерокосмічних досліджень) Сатоші Фурукавою та космонавтом Роскосмосу Костянтином Борисовим.

Передбачається, що Crew-7 проведе на МКС нові наукові дослідження. Експерименти включатимуть збір зразків мікроорганізмів ззовні космічної станції, перше дослідження реакції людини на різну тривалість космічного польоту та дослідження фізіологічних аспектів сну астронавтів.

Нагадаємо, індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) показала перше фото Місяця, яке було зроблене після успішної посадки місії Chandrayaan-3 на супутник Землі.