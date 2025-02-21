Українські полярники показали відео з горбатим китом, який бавився з човном науковців

Полярники зазначають, що зазвичай горбаті кити не становлять загрози людям у човнах

Під час морського виїзду вчені побачили горбатого кита та підпливли поближче, щоб провести дослідження. Зокрема, виміряти його розміри за допомогою дрона, зробити фотоідентифікацію й узяти зразки шкіри та жиру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Поки науковці робили свою роюоту, кит неабияк зацікавився човном і почав плавати під ним та навколо. Така гра продовжувалася майже 15 хвилин.

«Горбань пускав фонтани, округлював спину, показував хвостик, а в один момент навіть перевернувся животиком догори та став плескати грудними плавцями (це нечасто можна побачити)», – йдеться у повідомленні.

Полярники зазначають, що зазвичай горбаті кити не становлять загрози людям у човнах. Вони поводяться обережно і не агресивно, але якщо інтерес тварини стає нав'язливим, а її дії небезпечними, то полярники припиняють спостереження і потихеньку відходять, щоб не зачепити двигуном.

За розмірами цей кит вдвічі довший, ніж човен полярників. Підрахунки за відео дозволили встановити, що його довжина становить 9,6 метрів. Це ще молода тварина, адже дорослі горбані сягають 13-15 м завдовжки.

«Окрім визначення розміру, вчений сфотографував хвостовий плавець велетня: малюнок на ньому в горбанів унікальний, як відбиток пальців у людини. Тепер цього кита буде внесено в міжнародну ідентифікаційну базу, і коли його знову зафіксують дослідники, то можна буде порівняти, як він змінився за цей час», – додали науковці.

До слова, понад 150 китів опинились на березі біля річки Артур на віддаленому північно-західному узбережжі Тасманії (Австралія).