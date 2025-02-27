Доктор геологічних наук б’є на сполох: можемо втратити галузь

Професор Володимир Михайлов: Ми стоїмо нині перед небезпекою втрати геологічної галузі і геологічної освіти в Україні

Володимир Михайлов: «Зараз значно знизився інтерес абітурієнтів до нашої спеціальності у порівнянні з тим, що було 10 і більше років тому»

В Україні геологічна освіта опинилася під загрозою зникнення через недофінансування та зниження інтересу абітурієнтів. Як зазначив в інтерв'ю «Главкому» професор, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов, престижність цієї спеціальності суттєво впала.

«На жаль, через відсутність достатнього фінансування престижність нашої спеціальності значно впала. Ми з вами казали, що галузь практично не фінансується, що не дає можливості більш точно оцінити наші запаси. Далі перспективи ще гірші. Зараз значно знизився інтерес абітурієнтів до нашої спеціальності у порівнянні з тим, що було 10 і більше років тому», – зауважив професор.

Михайлов зауважив, що цьому є пояснення. Зокрема, він згадав постанову Кабінету міністрів від 2015 року про так звану оптимізацію спеціальностей. За цією постановою 21 спеціальність трьох галузей знань: Геологія, Географія та Гідрометеорологія були об’єднані в єдину спеціальність з назвою «Науки про Землю»:

«Нагадую, що в українській мові, на відміну від англійської, термін «земля» має два значення – це і наша планета, і ґрунт, що дезорієнтує абітурієнтів. Таким чином «Геологія» з галузі знань перетворилася навіть не на спеціальність, а на одну з десятків програм в цій новій комплексній спеціальності. Це було одним з факторів різкого скорочення набору на геологічні програми і вже багато років на геологічних факультетах практично немає конкурсу і йде хронічне невиконання держзамовлення».

Професор наголосив, що наразі існує серйозна загроза втрати геологічної галузі та геологічної освіти в Україні.

«У нас дуже талановиті студенти, фахівці, але їх дуже мало. Ми стоїмо нині перед небезпекою втрати геологічної галузі і геологічної освіти в Україні. І будемо потім запрошувати канадійців, американців, платити їм немалі кошти за те, щоби вони у нас дослідження проводили. Тому ми дуже зраділи, що публічно політики підняли це питання. Можливо, це дасть імпульс для нашого розвитку. Дуже сподіваємося на це», – підкреслив Михайлов.

Раніше професор, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов назвав українські корисні копалини, в яких найбільше зацікавлені США.

Доктор геологічних наук розповів «Главкому», що інформація про стратегічні мінерали в Україні залишається закритою, попри міжнародний інтерес та заклики до її розсекречення.

Також Володимир Михайлов зауважив, що отримати $500 млрд прибутку з українських копалин, як хоче Дональд Трамп, нереально. За словами професора, наразі в Україні досліджено лише близько 20% уже відкритих родовищ.

До того ж професор зазначив, що оприлюднена у ЗМІ оцінка вартості українських корисних копалин у $14,8 трлн значно завищена.