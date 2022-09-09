Полярники зафіксували найтеплішу зиму на станції «Академік Вернадський»

Коли в Україні літо, то в Антарктиді зима, а зараз там почалася весна

В Антарктиці українські полярники зі станції «Академік Вернадський» зафіксували найтеплішу за весь час спостережень на зиму. Про це Національний антарктичний науковий центр повідомляє у Фейсбуці.

«Цього року зима в нашому районі стала найтеплішою за весь час спостережень на станції «Академік Вернадський»! Середня температура повітря за зиму становить -2,13°С. Це на 0,4°С тепліше, ніж попередній рекорд, встановлений 1998 року», – йдеться в повідомленні.

Аномальне тепло охоплює більшу частину Західної Антарктики, Антарктичний півострів (біля якого на острові Галіндез розміщена станція «Академік Вернадський») та акваторію моря Ведделла.

Національному антарктичному центрі повідомили, що ще пів століття тому звичною для цих місцин була середня зимова температура близько -10°С. Найнижчу середньозимову температуру зафіксували 1958 року -17,43°С. Тоді ж, у серпні, була зафіксована найнижча температура повітря за всі понад 70 років спостережень -43,3°С.

Абсолютний мінімум температури цього року повітря ледь перетнув позначку -8°С.

«Таким чином, поновилися його найтепліші рекорди для липня і серпня за всі роки спостережень. Як правило, найнижчі значення температури за рік бувають у межах -15...-30°С”, – додали в Національному антарктичному центрі.

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Довкола станції цього року через теплу зиму не утворилося льодового покриву. Натомість тепла погода сприяла підвищенню вологи в атмосфері і збільшенню кількості опадів у вигляді снігу. На кінець зими висота снігового покриву біля станції перетнула позначку 2,5 м і продовжує наближатись до рекордних минулорічних 3 метрів.

До станції через відсутність льоду вже навідуються пінгвіни.

У Національному антарктичному науковому центрі нагадали, що коли в Україні літо, то в Антарктиді зима, а зараз там почалася весна.

Нагадаємо, у Києві 27 серпня середньодобова температура повітря становила +24,6°C, перевищивши попередній рекордний показник для цього дня.