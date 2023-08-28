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Заборона на телефони та навчання до червня: найбільші зміни в школах з 1 вересня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Заборона на телефони та навчання до червня: найбільші зміни в школах з 1 вересня
Які зміни запровадять у школах вже цього року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністерство освіти розробило кілька нововведень, аби полегшити навчання українських школярів

Новий навчальний рік у школах відбуватиметься в умовах військового стану, тому освітні заклади вирішили запровадити кілька ключових змін, щоб максимально адаптувати освітній процес під теперішні реалії. Відтак, діти вивчатимуть мінну безпеку, уроки можуть тривати аж до  кінця червня, а подекуди у школах заборонять використовувати телефон і це – не єдині нововведення, які вступлять у дію вже з 1 вересня.

Формат навчання

Міністерство освіти радить школам самостійно вибирати формат навчання. У пріоритеті очний варіант, особливо для початкових класів. Але для цього заклади мають бути забезпечені укриттям, які здатні вмістити усіх учасників навчального процесу. Школи також можуть організовувати позмінне навчання, або змішане – один день очно, наступний – онлайн.

Школи у Миколаївській, Запорізькій, Херсонській області працюватимуть переважно дистанційно, у Сумській та Харківській – у змішаному форматі. Харківські школярі початкових класів, ймовірно, навчатимуться у спеціально обладнаному для цього метрополітені.

Протягом року очільники закладів зможуть змінювати формат навчання. Також батьки школярів зможуть вибрати інший варіант навчального процесу, якщо їм не підійде той, що в школі. Вони зможуть перейти на екстернат або домашній формат.

Навчання у червні

Навчальний рік 2023/24 триватиме до 28 червня. Продовжили звичний термін навчання, аби надолужити ймовірні вимушені перерви в освітньому процесі, оскільки експерти прогнозують вимкнення електроенергії цієї осені та зими.

Цьогоріч також планують зробити довшими зимові канікули. Школи, які не випадатимуть із графіка, зможуть завершити навчання раніше. Це вирішуватиме керівництво закладів.

Новий навчальний курс, оновлення шкільних предметів

Міністерство освіти та науки спільно з ЮНІСЕФ розробляють практикум із мінної безпеки для школярів. Цей курс викладатимуть усім дітям, інформацію адаптують під кожну вікову групу. Освітяни уже створили навчальні посібники для вчителів.

Також на уроках інформатики більше уваги приділятимуть новітнім тематикам. Зокрема будуть уроки про штучний інтелект, програмування.

А предмет «Захист України» планують перевести виключно у практичний формат. Дітей навчать, як надавати домедичну допомогу, як орієнтуватись на місцевості і керувати дронами.

Спрощений курс навчання для дітей, які перебувають за кордоном

Раніше школярі, які через війну виїхали за кордон, мали відвідувати іноземну школу й, за бажанням, вчитись дистанційно в українській школі. Проте відтепер діти зможуть проходити лише 6-8-годинний український блок (залежно від класу це українська мова, література, історія України, географія). Інші базові предмети учні вивчатимуть у місцевих школах.

Це суттєво зменшить навантаження на школярів, оскільки їм не доведеться фактично двічі проходити ті ж теми з фізики, математики, біології чи астрономії в українській школі та іноземній. При цьому, дітей зможуть потім зарахувати в наші заклади освіти після повернення додому.

Заборона на телефони

Уже з вересня у школах Львова планують заборонити користування телефонами під час навчального процесу. Поки це матиме рекомендаційний характер і кожен заклад зможе сам вибирати формат, як це організувати.

Також у львівських школах планують запровадити «стоячі» парти, вони мають становити 30% від загальної кількості. Це допоможе школярам більше рухатись.

Наукові експедиції

Аби розвивати креативність школярів, освітяни радять проводити наукові експедиції із географії та історії. Для цього розроблять спеціальні маршрути. А ще діти зможуть влаштовувати власні вистави і показувати їх у справжніх театрах. Це розкриватиме їх творчий потенціал.

Нагадаємо, що навчання у столичних школах триватиме з 1 вересня до 31 травня, а компенсаторні заняття та атестація – до 28 червня 2024 року. 

Раніше повідомлялося, що для українських школярів запровадять курс з мінної безпеки. Предмет стане обов’язковим доповненням до шкільної програми. 

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Теги: діти освіта школа навчання

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