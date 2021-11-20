Роботі аеропорту Токіо загрожують черепахи

Під час зльоту тварин може засмоктати в турбіну літака, що призведе до аварії

Адміністрація міжнародного аеропорту Токіо Наріта попередила про загрозу для літаків через черепах, повідомляє японський телеканал NHK.

Черепахи оселилися у ставку біля злітно-посадкової смуги аеропорту Наріта, після чого керуючі аеропорту ухвалили рішення про її закриття для польотів. На думку експертів, під час зльоту тварин може засмоктати в турбіну літака, що призведе до аварії.

Адміністрація аеропорту зараз обговорює зі спеціалістами план дій через раптову загрозу з боку рептилій.

Пропонується частково знищити популяцію черепах на території аеропорту та встановити паркан між водоймою та злітно-посадковою смугою.

Раніше, у міжнародному аеропорту Токіо черепаха повзла по злітно-посадковій смузі і спричинила перенесення п'яти рейсів.

Нагадаємо, величезна черепаха, виявлена на Галапагоських островах у 2019 році, виявилася представницею рідкісного виду, що вже понад століття як вважався вимерлим.

Також стало відомо, що стрімке танення льодовиків на Північному та Південному полюсах Землі невдовзі може спричинити повне вимирання багатьох представників тваринного світу.

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