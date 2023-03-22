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Весняні канікули: коли почнуться та скільки триватимуть

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Весняні канікули: коли почнуться та скільки триватимуть
фото: Pixabay

Учні матимуть один тиждень весняного відпочинку

Певно, усі школярі люблять і з нетерпінням чекають на канікули, щоб на кілька тижнів забути про виснажливі уроки та домашні завдання. Про те, який цьогоріч графік весняних шкільних канікул, пишуть Факти ICTV.

Навчальний рік 2022-2023 розпочався традиційно 1 вересня 2022 року та має завершитися 30 червня 2023 року. Кожен навчальний рік складається з двох семестрів, кожен із яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті у школярів починаються канікули.

В Україні дати шкільних канікул у 2023 році можуть зміщуватися. Однак остаточне рішення ухвалює керівництво кожної школи окремо.

Шкільні весняні канікули у 2022-2023 навчальному році триватимуть за таким графіком:

  • початок канікул – 27 березня 2023 року;
  • закінчення канікул – 2 квітня 2023 року.

Водночас деякі навчальні заклади працюють за триместровою системою, відповідно дати весняних канікул у таких школах інші:

  • початок канікул – 3 квітня 2023 року;
  • закінчення канікул – 9 квітня 2023 року.

В обох випадках тривалість весняного відпочинку для школярів становить один тиждень, але з урахуванням вихідних учні матимуть дев’ять вільних від навчання днів.

Якщо ваша дитина навчається у приватній школі, то там може бути свій календар канікул, який іноді значно відрізняється від стандартного.

Зазначимо, що ці дати є орієнтовними, адже остаточне рішення щодо дат та термінів проведення канікул ухвалює адміністрація кожного навчального закладу окремо.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила нового міністра освіти та науки України – ним став Оксен Лісовий.

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Теги: канікули навчання школярі дитина

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