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Вперше в історії: з'явилися унікальні кадри затонулого «Титаніка» (фото, відео)

glavcom.ua
Вперше в історії: з'явилися унікальні кадри затонулого «Титаніка» (фото, відео)
Точні 3D–реконструкції й детальні зображення забезпечують унікальну можливість дослідити історичний артефакт
Фото: bbc.com

У судні вперше провели детальне сканування

Перші в історії повнорозмірні сканування «Титаніка» виявили затонулий корабель у раніше невиданому вигляді. З моменту виявлення уламків у 1985 році корабель інтенсивно досліджувався, але через його величезний розмір і темряву глибин моря, камери могли показувати лише фрагменти судна, що розкладається. Про це повідомляє BBC.

Проте нове сканування, проведене компанією Magellan Ltd у співпраці з Atlantic Productions, фіксує уламки корабля в повному обсязі. «Титанік» складається з двох частин, носової та кормової, розділених на відстань близько 800 метрів. Величезне поле уламків оточує розбите судно.

Для сканування були використані підводні апарати, керовані командою на спеціалізованому судні, які провели понад 200 годин дослідження довжини та ширини затонулого корабля. Було створено понад 700 тисяч знімків з усіх кутів, що дозволило створити точну 3D–реконструкцію.

Герхард Зайфферт, який керував плануванням експедиції, відзначив, що цей проєкт підводного сканування є найбільшим, який він коли-небудь здійснював. Виконання завдання на глибині майже 4 тисяч метрів, з урахуванням течій і потреби уникати пошкоджень корабля, становило значний виклик.

Нові сканування судна дозволяють побачити його масштаб і деталі, такі як серійний номер на одному з гвинтів. Паркс Стівенсон, вчений, що багато років вивчає «Титанік», був вражений першими результатами сканування. Він зазначив, що ці знімки показують затонулий корабель в повному обсязі та дозволяють сприйняти його в контексті та перспективі. Вивчення цих сканів може принести нові уявлення про те, що трапилося з «Титаніком» у фатальну ніч 1912 року – вважає експерт.

Особлива увага приділяється дослідженню корми корабля, оскільки вона може розкрити механіку зіткнення з морським дном. Завдяки цим скануванням «Титанік», фактично, заморожений у часі, і експерти матимуть можливість дослідити кожну найдрібнішу деталь корабля. Вони сподіваються, що це дозволить розгадати багато таємниць, які приховує це відоме судно.

8 фото
На весь екран
Фото: bbc.com

Загалом, цей проєкт підводного сканування «Титаніка» відкриває нову еру дослідження кораблів, що затонули. Точні 3D–реконструкції й детальні зображення забезпечують унікальну можливість дослідити історичний артефакт, який лежить на дні океану майже століття. І хоча цей корабель був символом трагедії, ці нові відкриття можуть допомогти нам краще зрозуміти події того далекого часу і пролити світло на загадки, які досі оточують його потоплення.

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Теги: катастрофа корабель наука фильм Титаник

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