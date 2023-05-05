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У Північному морі побільшало кораблів РФ: названо причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Північному морі побільшало кораблів РФ: названо причину
Норвезькі військові відстежують активність російських суден у Північному морі
фото: AP (ілюстративне)

Російські судна перебувають у міжнародних водах і не порушують закон, однак їхня кількість збільшилася

В акваторії Північного моря зросла кількість російських кораблів. Норвегія очікує підвищення активності РФ у регіоні. Про це повідомляє Nettavisen .

«Російські військові судна провадять діяльність, пов’язану з Днем перемоги 9 травня. Наразі в Північному морі діють кілька суден, і це більше, ніж було в останні роки», – йдеться в повідомленні.

Норвезькі військові зазначили, що кораблі РФ перебувають у міжнародних водах і не порушують закон. Також вони запевнили, що відстежують російські судна.

«Травень і червень – напружений період навчань наших та союзних сил оборони. Тому ми перебуваємо в періоді, коли очікується значна діяльність союзників – і Росії – на морі неподалік нас», – зауважили норвезькі сили оборони.

Нагадаємо, що росіяни ведуть розвідку у водах країн Північної Європи. Країна-агресорка збирає дані і може готувати диверсії проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку. Про це свідчить спільне розслідування громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

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Теги: Норвегія корабель росія море

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