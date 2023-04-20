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Ілон Маск розповів коли заплановано новий запуск корабля Starship

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ілон Маск розповів коли заплановано новий запуск корабля Starship
Ілон Маск не розчарувався у Starship
фото з відкритих джерел

Ілон Маск повідомив, що багато чого навчився для наступного запуску Starship, який відбудеться уже через декілька місяців

Глава SpaceX Ілон Маск відреагував на вибух під час запуску прототипу багаторазової транспортної системи Starship. Він привітав команду компанії у Twitter.

«Багато чого навчився для наступного тестового запуску за кілька місяців», — написав Маск.

У Twitter компанії додали, що фахівці продовжать аналізувати дані та готуватися до наступних випробувань. Там наголосили, що сьогоднішній тест дозволить підвищити надійність Starship.

Сьогодні відбувся повторний запуск-випробування ракети-носія Super Heavy з кораблем Starship. Минулого разу старт скасували через несправність одного з клапанів.

Прототип багаторазової транспортної системи Starship вибухнув чотири хвилини після пуску, який відбувся о 16:28 за московським часом. Він набрав заввишки 38 кілометрів. Однойменний космічний корабель (зразок Ship 24) не зміг відокремитися від носія Super Heavy.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск створить власну версію чат-бота зі штучним інтелектом – TruthGPT. Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News.«Я збираюся запустити щось, що я називаю TruthGPT, або максимально шукає правду штучний інтелект, який намагається зрозуміти природу Всесвіту», – сказав Маск.

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Теги: SpaceX Ілон Маск корабель вибух

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