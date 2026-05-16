Студент переправив ухилянта за кордон, щоб оплатити навчання. Суд обрав йому незвичне покарання

За даними справи, влітку 2025 року студент знайшов військовозобовʼязаного чоловіка, якому запропонував безперешкодно потрапити до Польщі

Яворівський районний суд Львівської області визнав неповнолітнього студента першого курсу Національного університету «Одеська юридична академія» винним в організації переправи за кордон для військовозобовʼязаного чоловіка. Обвинувачений за $5,9 тис. організував клієнту переправу до Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Lviv.media.

За даними справи, влітку 2025 року студент знайшов військовозобовʼязаного чоловіка, якому запропонував безперешкодно потрапити до Польщі. Зловмисник мав зробити йому пакет документів, завдяки якому можна було б перетнути кордон.

Організатора схеми затримали наприкінці вересня під час отримання $5,9 тис. від клієнта на заправці WOG поблизу Львова. На суді він вину визнав повністю та зазначив, що організував переправу заради грошей для оплати навчання.

«Він дізнався із соцмереж, що є фірма, яка готує документи для виїзду за кордон. Тому мав та допомогти клієнту через фірму виготовити документи для виїзду за кордон. Коли зустрівся з клієнтом, то він віддав йому флешку з документами, задав декілька питань та дав гроші йому прямо в руку. Це була одна частина розміром $5 900. Вийшовши з дверей АЗС, почув як прокричали: «Працює Служба безпеки України, залишатись на місцях». У вчиненому розкаюється, шкодує про вчинене, просить суворо не карати», – ідеться у вироку.

Суд врахував, що на момент злочину студент був неповнолітній, позитивно характеризувався за місцем навчання, а також допомагав військовим. Відтак його визнали винним у злочині та призначили дворічний іспитовий термін. Крім того, суд зобов’язав обвинуваченого прочитати книгу Віоліни Ситнік «Маски чужих ролей», щоб надалі він не робив вчинків, які можуть призвести до правопорушень. Вирок ще можна оскаржити.

«Маски чужих ролей» – це сучасна українська книга про психологію людини, самоідентичність і вплив суспільства на особистість. У центрі сюжету – герої, які живуть ніби «не своїм життям», постійно приміряючи ролі, нав’язані сім’єю, соціумом чи обставинами.

До слова, на Хмельниччині Служба безпеки України і Національна поліція заблокували канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови в обхід пунктів пропуску. Організатори схеми брали з клієнтів по понад $10 тисяч за перетин кордону лісовими стежками.

Також у Києві затримали організатора схеми для ухилянтів, який пропонував уникнути служби «працевлаштуванням» військовим капеланом. Свої послуги він оцінював у $25 тис.