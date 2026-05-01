Олена Зеленська розповіла, як у студентські роки невдало склала вступний іспит

Зеленська пояснила, що завадило їй успішно скласти іспит

Перша леді України Олена Зеленська поділилася історією, як вона свого часу складала вступні іспити в університеті після закінчення школи. Про це дружина президента розповіла в етері проєкту «Сніданок з 1+1», пише «Главком».

У часи, коли Олена Зеленська вступала в університет, абітурієнти ще не складали ЗНО чи НМТ. Майбутні студенти складали іспити вже в обраному ними університеті, як і Олена Зеленська. «У наші роки не було ані єдиного тесту, ані ЗНО. Ще тоді ми складали випускні іспити в школі, потім вступні іспити – іспити до вишу я складала», – розповіла Зеленська.

фото: Олена Зеленська/Telegram

Перша леді зізналася, що перед тестами вона дуже хвилювалася, що стало їй на заваді успішно скласти іспити. Через стрес Олена Зеленська не змогла впоратися з однією із задач тесту з математики та втратила бали.

«І я пам’ятаю, що стрес зі мною кілька разів зіграв злий жарт, тому що в школі все ще відбувалося у своїх класах із вчителями, яких ти знаєш. А коли вступні іспити – пам’ятаю іспит із математики, я не змогла вирішити одну задачу, яку вирішила потім просто в голові, коли вже їхала додому з іспиту. А цей стрес не дав мені – мінус балик», – зазначила перша леді.

Цією історією дружина президента поділилася, щоби підтримати молодь, яка цьогоріч буде вступати до університетів. Також вона представила посібник для психологічної підтримки українських випускників, які будуть складати НМТ (національний мультипредметний тест).

Зеленська зауважила, що хвилювання не мають заважати абітурієнтам успішно складати іспити. «Для мене завжди було важливо – не дати стресу зупинити мене в тому, щоб дійсно продемонструвати свої знання», – додала Олена Зеленська.

