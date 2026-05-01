Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Олена Зеленська розповіла, як у студентські роки невдало склала вступний іспит

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
фото: скриншот Сніданок з 1+1/YouTube

Зеленська пояснила, що завадило їй успішно скласти іспит

Перша леді України Олена Зеленська поділилася історією, як вона свого часу складала вступні іспити в університеті після закінчення школи. Про це дружина президента розповіла в етері проєкту «Сніданок з 1+1», пише «Главком».

У часи, коли Олена Зеленська вступала в університет, абітурієнти ще не складали ЗНО чи НМТ. Майбутні студенти складали іспити вже в обраному ними університеті, як і Олена Зеленська. «У наші роки не було ані єдиного тесту, ані ЗНО. Ще тоді ми складали випускні іспити в школі, потім вступні іспити – іспити до вишу я складала», – розповіла Зеленська.

фото: Олена Зеленська/Telegram

Перша леді зізналася, що перед тестами вона дуже хвилювалася, що стало їй на заваді успішно скласти іспити. Через стрес Олена Зеленська не змогла впоратися з однією із задач тесту з математики та втратила бали.

«І я пам’ятаю, що стрес зі мною кілька разів зіграв злий жарт, тому що в школі все ще відбувалося у своїх класах із вчителями, яких ти знаєш. А коли вступні іспити – пам’ятаю іспит із математики, я не змогла вирішити одну задачу, яку вирішила потім просто в голові, коли вже їхала додому з іспиту. А цей стрес не дав мені – мінус балик», – зазначила перша леді.

Цією історією дружина президента поділилася, щоби підтримати молодь, яка цьогоріч буде вступати до університетів. Також вона представила посібник для психологічної підтримки українських випускників, які будуть складати НМТ (національний мультипредметний тест).

Зеленська зауважила, що хвилювання не мають заважати абітурієнтам успішно складати іспити. «Для мене завжди було важливо – не дати стресу зупинити мене в тому, щоб дійсно продемонструвати свої знання», – додала Олена Зеленська.

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала США, де вона зустрілася зі світовими лідерами та відомими діячами. Перша леді мала нагоду поспілкуватися з 43-м президентом США Джорджем Бушем. Олена Зеленська поділилася деталями своєї зустрічі з Джорджем Бушем.

Читайте також:

Теги: університет студенти іспит НМТ Олена Зеленська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua