Асоціація прифронтових громад пропонує державі новий пакет підтримки таких територій

glavcom.ua
Асоціація прифронтових міст і громад напрацювала та передала на розгляд Уряду пропозиції для формування другого пакета підтримки прифронтових територій. Документ містить комплексне бачення державної політики щодо громад, які живуть і працюють в умовах постійних викликів війни. До його формування долучилися фахівці економічної, соціальної сфер, зокрема, пропозиції ґрунтуються на досвіді громад – членів Асоціації з Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та інших областей.

У пропозиціях Асоціації прифронтових міст і громад йдеться про необхідність переходу держави від логіки короткострокового реагування до моделі довгострокової стійкості прифронтових територій. Серед ключових напрямів – підтримка економіки та бізнесу, житлова політика для утримання людей і кадрів, енергетична автономія громад, безперервність базових послуг, підтримка медицини, освіти, соціальної сфери, а також окремі механізми інтеграції ВПО та розмінування територій.

Голова Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що прифронтові громади сьогодні потребують не лише компенсаційних механізмів, а повноцінної державної політики стійкості.

«Вже сьогодні потрібно думати про майбутнє прифронтових громад – як зберегти людей, як створити умови для повернення українців, які виїхали за кордон, для роботи бізнесу, нормального життя і розвитку цих територій після війни. Люди повинні бачити, що у громад є майбутнє: працюватимуть лікарні та школи, буде робота, житло, базові послуги та підтримка для родин. Тому сьогодні потрібні не окремі рішення, а системна і довгострокова державна політика підтримки прифронтових територій. І дуже важливо, щоб вона формувалася разом із громадами, тому що краще за них ніхто не знає, якою ціною сьогодні забезпечується нормальне життя поруч із лінією фронту», – зазначив Ігор Терехов.

Серед ключових пропозицій Асоціації прифронтових міст і громад – створення спеціальної економічної моделі для бізнесу, який працює в умовах воєнного ризику, зокрема, державні гарантії для кредитування, окремі фінансові інструменти для підприємств прифронтових територій та підтримка енергетичної автономії бізнесу.

Також Асоціація пропонує запровадити модель забезпечення муніципальним та службовим житлом медиків, освітян, комунальників та інших працівників критичних сфер, запуск державної програми енергетичної автономії громад, розвиток локальної генерації та резервних систем для критичної інфраструктури.

Окремий блок стосується впровадження моделі функціональної безпеки громад, коли навіть в умовах атак мають безперервно працювати медицина, освіта, соціальні та комунальні послуги.

Крім того, Асоціація прифронтових міст і громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки та інтеграції ВПО – від житла і працевлаштування до соціального супроводу та доступу до базових послуг, а також окремі програми для утримання родин з дітьми у прифронтових громадах.

Також Асоціація виступає за створення єдиного центру координації державної політики прифронтових територій та системи оцінки результатів, орієнтованої не на кількість програм чи постанов, а на реальні зміни для людей, громад і бізнесу.

В Асоціації прифронтових міст і громад наголошують: прифронтові території сьогодні – це не периферія державної політики, а простір, де фактично формується нова модель стійкості України в умовах війни та її повоєнного майбутнього. Саме від здатності держави зберегти людей, економіку, базові послуги та нормальне життя у прифронтових громадах залежатиме не лише відновлення окремих регіонів, а й загальна стійкість країни.

Зазначимо, що наразі до Асоціації прифронтових міст та громад, заснованої у 2025 – му році, долучилися 330 громад з 11 областей України. Процес розширення та зміцнення Асоціації прифронтових міст і громад триває.

