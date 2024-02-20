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Заборона дітям ухилянтів вступати до вишів. Арахамія відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заборона дітям ухилянтів вступати до вишів. Арахамія відреагував
Арахамія спростував заявив нардепа Івченка щодо заборони «дітям ухилянтів» вступати до вищих навчальних закладів
фото з відкритих джерел

Арахамія заявив, що планів обмежувати дітей у праві на освіту у Верховної Ради «немає і не було»

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запевнив, що Верховна Рада не збирається обмежувати дітей права на освіту. Так він прокоментував заяву нардепа від «Батьківщини» Вадима Івченка, який запропонував забороняти «дітям ухилянтів» вступати до вищих навчальних закладів.

«Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати «Батьківщину» і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ», – сказав Івченко.

Арахамія спростував ці заяви, заявивши, що «таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде навіть в контексті змін до правил мобілізації».

«Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно», – додав він.

Як повідомлялося, народний депутат Вадим Івченко пропонував заборони вступ до вишів як ухилянтам, так і їхнім дітям.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

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Теги: освіта війна університет ухилянти Давид Арахамія

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