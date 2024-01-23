Головна Новини
search button user button menu button

Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках
фото: ІІІ окрема штурмова бригада

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 23 січня

Триває 699-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 січня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. 

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив безуспішний штурм позицій українських військ.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по пункту управління, артилерійському засобу та  радіолокаційній станції противника.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Українські війська просунулися на південь від Красногорівки (на захід від Донецька). Російські війська зазнали значних втрат, втративши десятки одиниць техніки під час невдалого наступу на Терни. 

Теги: окупанти ЗСУ війна Херсонщина Авдіївка Бахмут

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники під Куп'янськом знищили ворожу позицію разом з окупантами
Прикордонники під Куп'янськом знищили ворожу позицію разом з окупантами
2 сiчня, 05:50
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
2 сiчня, 09:50
Сили оборони продовжують стримувати окупантів, які намагаються оточити Авдіївку
Окупанти майже вдвічі зменшили кількість штурмів Авдіївки
8 сiчня, 21:24
Прокуратура просить застосувати до фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави
Офіс генпрокурора просить про арешт трьох фігурантів справи Гринкевича
18 сiчня, 22:08
Окупанти запускали дрони з 19:00 26 грудня по 3:50 27 грудня
РФ хвилями запускала «Шахеди», вибухи лунали у восьми областях
27 грудня, 2023, 07:31
Ворожі ракети атакують Одещину
Ворожі ракети атакують Одещину
17 сiчня, 06:50
Дарина Дужич отримала подяку від Чернівецької обласної ради
Юна чернівчанка за гроші з коляди придбала подарунок для військових
16 сiчня, 18:22
Слідство інкримінує підприємцю Мазепі, його брату і ще кільком ймовірним спільникам заволодіння 7 га на дамбі Київської ГЕС
Справа Мазепи. Стало відомо, у яких умовах перебуває бізнесмен та його брат у СІЗО
21 сiчня, 10:29
Прощання з Віталієм Білоножком у Києві
Дружина Віталія Білоножка пояснила, чому він останні п’ять років уникав публічності
21 сiчня, 17:06

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
18K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
15K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9901
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3827
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua