«Маємо те, що маємо». Відомий письменник оцінив новий закон про мову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Добре хоч такий закон, але він є, - мовознавець

«Новий закон про мову дуже компромісний», - Слабошпицький

Письменник Михайло Слабошпицький в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що новий закон про мову «дуже компромісний».

При цьому Слабошпицький зазначив, що добре хоч такий закон, але він є.

На його думку, залишені величезні лазівки там, де йдеться про мову національних меншин.

«Немає того категоричного імперативу, що є, скажімо, у законах про державну мову в Латвії, Естонії, які мали б бути для нас взірцевими (у Латвії мовний закон зробив латиську мову єдиною мовою викладання в усіх державних навчальних закладах, в Естонії – завдяки мовному законодавству було сформовано естонську еліту, і відбувся перехід влади від російськомовної меншини до громадян, які володіють естонською – «Главком»)», - вважає письменник.

За словами Слабошпицького, він добре обізнаний з альтернативним законом, який готувала команда Ірини Фаріон. «Він був би ідеальним, але було б нереалістично, щоб цей парламент його ухвалив», - говорить письменник.

Слабошпицький вважає, що «в процесі змін закон лише погіршувався».

«Розмивалися деякі речі, які б мали бути категоричні. Знаю, що перебільшено там, де про мови нацменшин і місця їх компактного проживання. Однак у контексті президентських виборів, наступних парламентських, гібридної війни вийшло так, як Кравчук казав: «Маємо те, що маємо», - сказав письменник.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Якщо ці постанови не будуть підтримані депутатами, Парубій має право підписати закон і направити його на підпис президенту України.

Детальніше читайте тут: