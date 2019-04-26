Парубій: 14 травня Рада закриє питання скасування закону про мову



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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прокоментував постанови, які хочуть скасувати закон про мову

На сьогодні в парламенті зареєстровано 4 проекти постанов про скасування рішення щодо ухвалення закону про мову

Верховна Рада планує 14 травня розглянути зареєстровані в парламенті проекти постанов про скасування рішення щодо ухвалення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання парламенту у п’ятницю.

«Наступного пленарного вівторка ми поставимо ці постанови на розгляд, ми їх тут же скасуємо. На той момент вже буде повністю підготовлено закон апаратом Верховної Ради, всі правки зведено. Я невідкладно його підпишу і невідкладно його підпише президент Петро Порошенко. Це буде правильна дія. Я це говорю, провівши всі необхідні консультації», - сказав Парубій.

При цьому він уточнив, що на сьогодні в парламенті зареєстровано 4 проекти постанов про скасування рішення щодо ухвалення закону про мову. Разом з тим спікер додав, що відповідно до регламенту Верховної Ради, на внесення подібних постанов народним депутатам надається дві доби.

«Отже, суть полягає в тому, що скасування відповідних постанов не становить для Верховної Ради жодних труднощів, але якщо ми скасуємо їх швидше, ніж за дві доби, і закон буде підписаний швидше, ніж за дві доби, це може поставити під сумнів легітимність закону. Перевага проходження закону за повною процедурою полягає в тому, щоб була витримана вся процедура: і рішення комітету, і 10 днів таблиці, і щоб була розглянута кожна поправка. Якщо зараз ми допустимо мінімальне порушення, ми не сумніваємося, вони підуть у Конституційний суд і це може поставити під сумнів закон про мову», - пояснив Парубій.

25 квітня Верховна Рада 278-ма голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Президент України Петро Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Згідно з регламентом, голова Верховної Ради не може підписати закон доти, доки парламент не проголосує ці проекти постанов. Якщо ці постанови не будуть підтримані, Парубій має право підписати закон і направити його на підпис президенту України.

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