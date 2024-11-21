Умєров відмовився коментувати ймовірне використання ракет Storm Shadow для удару по РФ

«Ми будемо захищатися і давати відсіч … всіма доступними засобами», – заявив міністр оборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров відмовився підтвердити або спростувати інформацію про ймовірне використання українськими військовими ракет Storm Shadow для удару по Курській області. Про це повідомляє CNN.

«Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні та можемо відповісти. Ми будемо захищатися і давати відсіч … всіма доступними засобами», – заявив міністр оборони України.

Додамо, що представник Міноборони Великої Британії також утримався від коментарів щодо використання ракет Storm Shadow.

Як писав Bloomberg з посиланням на західного чиновника, знайомого з цим питанням, Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії. Як зазначив співрозмовник ЗМІ, удари ракетами Storm Shadow були схвалені у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ у війні проти України. Уряд Великої Британії розцінив даний крок Москви як ескалацію війни.

Зауважимо, 20 листопада росіяни почали повідомляти про удари ракетами Storm Shadow по Курській області. Фото з нібито уламками з'явилися в одному з місцевих пабліків Курщини.

Раніше газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

Публічно прем’єр-міністр Кір Стармер робив обережні заяви щодо Storm Shadow, адже дозвіл на використання цих ракет залежить від США, які надають навігаційні дані, що дозволяють британським ракетам пролітати низько над землею на відстані до 150 миль.

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом інформація про дозвіл зникла з відповідної публікації. Згодом стало відомо, що Франція має обмежену кількість далекобійних ракет Scalp, які вона могла б надати Україні.

До слова, президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.