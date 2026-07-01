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1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 1 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

1 липня в Україні відзначають День архітектури, День державного реєстратора та День слідчого. У світі відзначають Міжнародний день курячих крилець. За новоюліанським церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих братів Косми і Даміана.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День архітектури 

1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

1 липня День архітектури України. Встановлено відповідно до Указу Президента України 1995 року. Це свято покликане вшановувати працю архітекторів, проєктних установ, містобудівників та всіх, хто сприяє розвитку архітектурної сфери.

День державного реєстратора

1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

1 липня в Україні святкують День державного реєстратора. Вони відіграють важливу роль у побудові та правовому регулюванні господарської діяльності. Це свято нагадує нам про їхню важливу місію: забезпечити правовий порядок та документальну базу для підприємств та громадян.

День слідчого

1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

1 липня День слідчого в Україні. Це день, коли ми вшановуємо працівників внутрішніх справ, які з аналітичним розумом та дедуктивними здібностями ведуть розслідування різних справ. Слідчі дотримуються принципів презумпції невинуватості, збирають докази, проводять допити свідків та фігурантів у справах, і ведуть досудове розслідування обставин. Вони захищають громадян від злочинців, шахраїв та вбивць.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день курячих крилець

1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Це свято, яке стало символом не лише кулінарної культури США, а й всієї планети. Міжнародний день курячих крилець був офіційно заснований у 1977 році мером Буффало, штат Нью-Йорк. Цікаво, що це свято стало відзначатися після того, як курячі крильця, приготовані в стилі Баффало, стали справжнім гастрономічним феноменом у США.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті безсрібників Косми і Даміана, мученика Потита

1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

Цього дня церква вшановує пам'ять святих братів Косми і Даміана – римських лікарів-чудотворців, які жили у III столітті. Вони безкоштовно зцілювали хворих людей і навіть тварин, за що їх назвали безсрібниками.

Брати лікували не лише травами, а й силою молитви, навертаючи багатьох до християнства. За свою віру вони прийняли мученицьку смерть від рук заздрісного вчителя-язичника. У народі цей день називають літніми Кузьминками.

Народні вірування та прикмети

  • Ранкова роса обіцяє ясний і теплий день.
  • Якщо на світанку сонце дуже яскраве – весь липень буде спекотним.
  • Затяжний дощ цього дня віщує багатий урожай зернових.
  • Якщо павук плете велику павутину – погода найближчим часом буде сухою.

Що не можна робити

  • Заздрити та бажати комусь зла.
  • Відмовляти в допомозі нужденним та бідним.
  • Лаятися, пліткувати та скаржитися на життя.
  • Різати домашніх тварин чи птахів.
  • Починати великі фінансові справи та робити великі покупки.

Історичні події

  • 1569 рік – підписано Люблінську унію, внаслідок якої Королівство Польське та Велике князівство Литовське об'єдналися в єдину державу – Річ Посполиту.
  • 1867 рік – набрав чинності Акт про Британську Північну Америку, що проголосив створення домініону Канада. Цей день є головним національним святом країни.
  • 1911 рік – почалася Агадірська криза (Друга марокканська криза), яка загострила відносини між європейськими державами перед Першою світовою війною.
  • 1960 рік – проголошено незалежність Сомалі (від Італії та Великої Британії).
  • 1997 рік – Велика Британія передала суверенітет над Гонконгом Китайській Народній Республіці (КНР) після 156 років колоніального управління.
  • 2013 рік – Хорватія офіційно стала 28-м членом Європейського Союзу.

Іменини

День ангела святкують: Аркадій, Василь, Дем'ян (Даміан), Іван, Костянтин, Кузьма (Косма), Лев, Олексій, Павло, Петро та Ангеліна.

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Теги: традиції свято свята релігія церква православна церква

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