1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

1 січня забороняється важко працювати, в перший день року краще відпочити, інакше весь рік важким буде

1 січня 2022 року – неділя. Новий рік. Також в цей день відзначається День суспільного надбання та День всесвітніх молитов за мир. 1 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Іллі Муромця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Новий рік

Новий рік святкують багато народів відповідно до визнаного календаря. Свято настає в момент початку нового року.

У Новий рік не можна займатися важкою роботою – як зустрінете Новий рік, так його і проведете. Не можна лаятися і сваритися, щоб не залучити неприємності в сім'ю на весь рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День всесвітніх молитов за мир

1 січня у світі відбувається масова молитва, адже ця дата – День всесвітніх молитов за мир. Засновник події – Папа Римський Павло VI. Уперше свято відзначили 8 грудня 1967 р. Через два роки Генасамблея ООН визнала день офіційним, дала йому саме таку назву та затвердила девіз: «Пробач, і ти пізнаєш мир».

У день всесвітніх молитов про мир священники звертаються до вірян з посланням миру, закликають не продовжувати ворожнечу, міжнародні конфлікти та війни, пробачити ворогів, боротися з насильством, відстоювати права людини, будувати мир на Землі, нести відповідальність за свої дії і зробити власний внесок у мирне співіснування. Віряни у цей день моляться Господу, благають його припинити війни та встановити мир.

День суспільного надбання

1 січня проводиться День суспільного надбання – свято, коли період дії авторських прав закінчується і твори стають суспільним надбанням. Термін захисту авторського права в більшості країн триває з дня смерті автора впродовж 70 років. Так, 1 січня 2021 року у надбання суспільства перейшли твори авторів, які пішли з життя у 1950 р. В деяких країнах цей термін відрізняється. Найпомітніший приклад – США, де цей строк спочатку складав 75 років, а потім Конгрес подовжив його до 95 років. В Австралії момент має ще більш чіткі межі: жодного переходу творів не буде до 2026 р.

Спочатку це свято було неофіційним. Перша згадка про нього датується 2004 роком і належить активісту з Канади Волісу Макліну, згодом ініціативу підтримав Лоуренс Лессіг – американський активіст, професор права у Гарвардському університеті. Лессіг знаменитий своєю боротьбою за зміни в законодавстві, яке регулює сферу авторського права, особливо стосовно всесвітньої мережі. Він категорично не підтримував подовження терміну захисту авторського права в США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яке сьогодні, 1 січня, церковне свято

1 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Іллі Муромця. Його прізвище було Чобіток, і жив він у XII столітті. Був ченцем Києво-Печерської лаври. Помер близько 1180 року.

Про життя преподобного Іллі збереглося дуже мало відомостей. Відомо, що народився він в простій селянський родині. В юності та дитинстві мав параліч, яким був чудом зцілений. До постригу був воїном, який прославився чималою силою та своїми подвигами.

Цікаво, що Ілля Муромець є героєм не лише українських билин. Про його життя та воєнні заслуги можна дізнатися з німецьких епічних поем XIII століття, які були засновані на більш ранніх переказах.

Преподобного Ілля Муромця офіційно канонізували 1643 року. Його мощі спочивають нині в Ближніх печерах.

Що не можна робити 1 січня:

1 січня забороняється важко працювати, в перший день року краще відпочити, інакше весь рік важким буде.

Не виносьте з будинку сміття, щоб не накликати нещастя.

Торговцеві радили поступитися 1 січня першому покупцеві, щоб торгівля весь рік була успішною.

Не зустрічайте перший день нового року в старому одязі, інакше рік буде нещасливим.

Народні прикмети і традиції 1 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

Будь ласка, читайте текст після реклами

дивилися, який сьогодні день: якщо зранку тепла погода, то буде хороший урожай жита;

1 січня зоряна ніч, значить буде гарний урожай ягід;

якщо на деревах є іній, рік буде вдалим для сільськогосподарських робіт;

якщо вночі 1 січня на небі є місяць, буде хороший урожай на бобові;

якщо йде сніг, цього року добре вродить пшениця;

1 січня сильний вітер, осінню буде багато горіхів.

1 січня наші предки, особливо дівчата, намагалися одягнутися якомога ошатніше. Якщо було багато обновок, то переодягалися кілька разів на день.

В новорічну ніч та 1 січня намагалися зробити багатий святковий стіл, щоб весь наступний рік був вдалим.

Іменини

Які сьогодні іменини: Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.