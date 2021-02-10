10 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цього дня особливо вшановували домовичків

10 лютого в православній церкві відзначається день пам’яті Єфрема Сирина, відомого проповідника і богослова. Згодом він був зарахований до лику святих. День Єфрема також відомий в народі як День домовика.

10 лютого у світі відзначають День народження праски, Міжнародний день боротьби з епілепсією та Всесвітній день зернобобових культур.

День Єфрема

Єфрем був родом з Месопотамії. Він жив в IV столітті. Його батьки були бідними хліборобами, але сина виховували в благочесті та смиренні. За своєю природою Єфрем мав запальний, дратівливий характер, але за велінням Всевишнього зміг ступити на шлях смирення і стати вчителем покаяння.

Прийнявши чернецтво, він пішов жити в пустелю і став відлюдником. Оскільки Господь нагородив його даром учителювати, Єфрему не дано було перебувати на самоті. Він зміг поєднувати самовіддану працю і вивчення Слова Божого, черпаючи в ньому сили для своєї душі і мудрість

Традиції, звичаї та обряди дня

Наші предки любили і шанували домовика: при переїзді в нове житло його запрошували з собою. Залишали йому подарунки у дворі – монетки, клаптики, окрайця хліба. Після вечері для нього на столі залишали їжу. На великі свята (Різдво Христове, Василів вечір, Чистий четвер, Філіппов день) домовика не забували і пригощали.

10 лютого в народі – «іменини домовика». У цей день домовика особливо вшановували. Для нього у печі ставили миску з молоком, залишали горщик з кашею, обклавши його гарячими вуглинками. Вірили, що домовик опівночі вийде з-під печі і спробує частування, після чого подобрішає і на цілий рік стане послужливим і сумирний.

Народні прикмети

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

сильний вітер – літо буде дощовим і холодним;

ліс став чорним – буде відлига;

на Єфрема завжди добре клює риба.

Що не можна робити

На Єфрема не можна вбивати комах: ані тарганів, ані клопів, ані цвіркунів.

Також сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.

Що можна робити

Цього дня можна займатися господарством і генеральним прибиранням будинку.

Іменини

10 лютого День ангела імені відзначають: Юхим, Георгій, Охрім, Ісак, Володимир, Яків, Палладій, Юрій