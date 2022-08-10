10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується будь-що купувати

Сьогодні, 10 серпня, у світі відзначають Міжнародний день біодизеля, Всесвітній день лева, а віряни вшановують пам'ять 7 апостолів.

Яке релігійне свято?

10 серпня в православній церкві шанується пам'ять 7 апостолів. Їх обрали з 70 учнів Ісуса Христа. 12 головних апостолів скликали всіх своїх учнів і попросили їх вибрати 7 осіб, які могли б піклуватися про створення затишку, займатися побутовими питаннями братства, роздавати милостиню жебракам.

В результаті голосування були обрані Никанор, Стефан, Філіп, Тимон, Прохор, Пармен і Микола. На честь Пармена та Прохора встановлено свято в цей день.

Всесвітній день лева

10 серпня відзначається Всесвітній день лева (World Lion Day) фото з відкритих джерел

Всесвітній день лева відзначають щорічно сьогодні у всьому світі. Не зважаючи на те, що ці тварини – символ сили та величі вони потребують нашого захисту. Єдиним, хто у природі посягає на простір лева, є людина. Через наступ цивілізації, мисливські території диких звірів скорочуються, а відтак зменшується кількість представників цього виду.

За наших часів у дикій природі леви збереглися в національних парках Африки і Північно-Західної Індії. І залишилось всього менше 20 тисяч особин.

Міжнародний день біодизеля

10 серпня - Міжнародний день біодизеля фото з відкритих джерел

10 серпня – Міжнародний день біодизеля. 10 серпня 1893 року було вперше запущено двигун на паливі, основою якого було арахісове масло. Тепер цей день відзначається як неофіційне екологічне свято – Міжнародний день біодизеля.

Свято засновано екоактивістами задля популяризації екологічної альтернативи мінеральному паливу. Біодизель виробляють із рапсу, сої, кокосової та пальмової олії. Також перспективним матеріалом вважають водорості. Екологічність такого палива у тому, що воно має знижені викиди кіптяви та вуглекислого газу. Також воно не шкодить тваринам та рослинам, не псує ґрунти та швидко розпадається у воді, що мінімізує забруднення довколишнього середовища.

Біодизель має переваги навіть для тих, кого мало турбують екологічні питання, – через дуже малий вміст сірки біопаливо має високі змащувальні характеристики та продовжує життя двигуна.

Наразі виготовлення біопалива нормативно затверджено у 48 країнах світу, включаючи США, Японію, Канаду, Індію тощо.

Народні прикмети на 10 серпня:

Багато роси – день буде сонячним.

Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду.

Дощ без вітру – до негоди.

Хмари пливуть високо – до сухої і ясної погоди.

Якщо ви не знаєте, яке рішення прийняти, з'їжте грушу на заході Сонця, і потрібне рішення прийде до вас уві сні.

Що не рекомендується робити 10 серпня:

Грати весілля – буде складно протриматися разом до старості.

Мінятися чим-небудь. Інакше така річ зіпсується, або пропаде. З цієї ж причини не варто брати і давати гроші в борг.

На Прохора і Пармена люди уникали будь-яких покупок. Вважалося, що все, що буде куплено 10 серпня, довго не прослужить.

Не можна вирушати в ліс по гриби у поганому настрої, інакше повернетеся додому з порожнім кошиком.

У кого іменини 10 серпня?



Іменини сьогодні святкують Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Микола, Павло, Прохор, Юліан.