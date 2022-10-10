10 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Слов'яни здавна вважали, що 10 жовтня можна і потрібно займатися бджолами

Сьогодні, 10 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров'я, а в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології.

10 жовтня віруючими людьми шанується преподобний Саватій Соловецький.

Всесвітній день психічного здоров'я

Відзначається з 1992 року за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров'я, щоб підвищити інформованість населення щодо проблем психічного здоров'я і способів його зміцнення.

До цього дня видаються тематичні журнали міжнародних психіатричних організацій, розсилаються звернення в урядові структури й органи охорони здоров'я. Одна з головних задач – скорочення поширеності депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості.

День працівників стандартизації та метрології

День працівників стандартизації та метрології – професійне свято, започатковане в 2002 році Указом президента України, «враховуючи вагомий внесок працівників сфери стандартизації та метрології у розвиток економіки держави».

1 жовтня 2002 з метою підвищення ефективності державної політики у сфері захисту прав споживачів було створено центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом – Держкомітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України).

Як зазначено на сайті Держспоживстандарту України, головними складовими технічного регулювання, як основи надійного захисту прав споживачів, є системи стандартизації, метрології, сертифікації.

Яке сьогодні релігійне свято

10 жовтня православна церква також шанує пам'ять преподобного Саватія Соловецького або Пасічника. На Русі до цього дня завершувалися Бджолині дев'ятини – дев'ять днів, протягом яких потрібно підготувати бджіл до зими. Бджолярі поміщали вулики в спеціальні укриття, а потім за звичаєм читали молитви святому про збереження бджіл взимку.

Робити це просили переважно дітей, яким не виповнилося семи років. Вважалося, що до цього віку дитина подібна до ангела. Про це говорить і той факт, що дітей православні священики беруть на сповідь із семи років. А бджільництво і бортництво – це промисли, що вимагають особливої моральної чистоти, якою володіли тільки маленькі діти.

За віруваннями селян Саватій був покровителем не тільки бджолам, але і коням. День славився ярмарками і змаганнями на конях. У цей час у майбутніх наречених і їхніх матерів була можливість доглянути гарних женихів. З меду готували різні частування, варили кашу на меду, вживали мед в їжу з млинцями і використовували для приготування напоїв.

Що можна робити 10 жовтня:

Слов'яни здавна вважали, що 10 жовтня можна і потрібно займатися бджолами. В основному, вони готували вулика на зимовий період.

Жінки пекли печиво з медом, але пригощати ним можна було тільки сім'ю - знайомим і сусідам давати не можна.

День добре підійде для пошуку роботи, навчання і набуття мудрості.

Народні прикмети

Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане

Гроза на Саватія – зима буде безсніжною, короткою і досить теплою

Якщо шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде суворою

Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою, і навпаки

Чого не можна робити

Вважається, що іншими справами, крім занять бджолами, не можна займатися, так як це – гріх. Та й все зроблене не принесе користі.

Також не можна ходити в ліс, інакше можете заблукати. Якщо сильно треба, візьміть з собою пиріжок і залиште його на пеньку для Лісовика.

Іменини

10 жовтня День ангела імені відзначають:

Католицькі: Павліна, Франциск.

Православні: Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Каллістрат, Марк, Савватій.

Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, відзначали Всесвітній день пошти, День художника України.