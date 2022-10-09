9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна вживати нецензурну лексику та лаятися з близькими і друзями

Сьогодні, 9 жовтня, відзначають Всесвітній день пошти, День художника України. Крім того, сьогодні свій професійний день святкують українські ріелтори та працівники державної санітарно-епідеміологічної служби України.

За церковним календарем сьогодні віддають честь пам’яті святого євангеліста Івана Богослова, який прожив понад сотню років та ділився словом Божим разом зі своїми учнями.

День художника України

Щорічно у другу неділю жовтня митці України святкують День художника.

Свято було затверджено Указом президента в 1998 році. Ініціатором святкування стала Спілка художників України. Метою є підтримка представників мистецтва та нагадування про його роль у культурному розвитку людини.

Художник – творчий фахівець, що працює у різних галузях образотворчого мистецтва. Це може бути не лише малювання картин, але й фотозйомка, скульптура, графіка, стріт-арт, кіно, декоративно-ужиткове мистецтво тощо.

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України

Щорічно у другу неділю жовтня в Україні працівники державної санітарно-епідеміологічної служби відзначають своє професійне свято.

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України в 2022 році відзначається 9 жовтня.

Його було затверджено президентом України в 2004 році. Метою впровадження святкування є відзначення важливості даної галузі в охороні здоров’я людей та захисті від тяжких інфекційних захворювань, впливу шкідливих факторів довкілля.

В Україні санітарно-епідеміологічна служба була заснована понад 90 років тому. З того часу було запроваджено новітні технології, які допомагають надійно та швидко виявляти небезпечні патогенні мікроорганізми та токсичні речовини у харчових продуктах.

Всесвітній день пошти

Всесвітній день пошти (World Post Day) відзначається з 1969 року під егідою ООН.

Дату 9 жовтня обрали через те, що саме в цей день в 1874 році представники 22 країн підписали Бернський договір та заснували Генеральний поштовий союз. Ця організація в свою чергу стала прототипом Всесвітнього поштового союзу, членами якого наразі є 189 держав усього світу, у тому числі й Україна.

День ріелтора в Україні

9 жовтня в Україні відзначають День ріелтора. Це свято встановлене в 1999 році на першому Всеукраїнському з’їзді ріелторів.

Кожного дня в Україні хтось орендує квартиру, а хтось – продає або здає нерухомість. Покликання ріелтора – допомагати людям в укладанні вигідних угод. Вони завжди знають, яку ціну встановити і як знайти клієнта, щоби не прогадати. Вони завжди в курсі ситуації на ринку і швидко реагують на будь-які зміни. Вони підкажуть повний перелік документів для оформлення угоди й допоможуть розібратися в тонкощах законодавства.

Яке церковне свято

9 жовтня православна церква звершує пам'ять про преставлення (завершення земного життя) апостола та євангеліста Іоанна Богослова – одного з улюблених учнів Ісуса Христа. Він був поруч зі Спасителем до останніх хвилин Його земного життя, разом із Божою Матір'ю оплакуючи Його смерть на хресті. Після воскресіння Сина Божого Іоанн дбав про Діву Марію до самого її Успіння.

Під час гонінь на християн Іоанна засудили до страти, проте пізніше замінили її засланням на острів Патмос. Повернувшись до Ефесу, написав Євангеліє від Іоанна. Він був єдиним із дванадцяти апостолів, хто помер своєю смертю.

На Іоанна українці закінчували всі роботи в полі.

Народні прикмети:

Сніг пішов – через 40 днів настане зима.

Сонячний і теплий день віщує нежаркий і дощовий липень.

До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекай суворої зими.

Дощ зі снігом – у січні буде три сильні відлиги.

Після тривалого затишшя починає дути сильний вітер – буде дощ або сніг.

Під час заходу небо в серпанку – чекай негоди.

Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і найближчими днями.

Відлетіли граки – скоро випаде сніг.

Рожевий, жовтий або золотий захід – хороша погода буде.

Яскраві зірки – погода буде приємною. Тьмяні зірки віщують дощ або сніг.

Швидко настав листопад – прикмета, що зима теж настане досить швидко.

Йде дощ – негода триватиме ще 2 тижні.

Що не можна робити:

Не можна лаятися і сваритися з близькими і друзями.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна занадто голосно сміятися і розмовляти.

Не можна зациклюватися на негативі.

Не можна пити крижану воду.

Іменини

Сьогодні, 9 жовтня, День Ангела святкують Гедеон, Єфрем, Іван та Хіра.