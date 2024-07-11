Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

11 липня: який сьогодні день, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
11 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 липня відзначають Всесвітній день шоколаду
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна переїжджати на нове місце

11 липня відзначається Всесвітній день народонаселення та день шоколаду. Віряни вшановують пам’ять Княгині Ольги.

Всесвітній день народонаселення

11 липня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

11 липня відзначається Всесвітній день народонаселення, встановлений ООН у 1989 році. Цей день має на меті привернути увагу до важливості демографічних питань, таких як репродуктивне здоров'я, гендерна рівність, планування сім'ї та сталий розвиток.

Всесвітній день народонаселення нагадує нам про виклики та можливості, пов'язані зі зростанням населення. Це питання потребує комплексного підходу, який враховує соціальні, економічні та екологічні аспекти. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про демографічні проблеми та пошук шляхів їх вирішення. Це конференції, семінари, виставки, концерти та інші акції.

Всесвітній день народонаселення – це не лише привід для роздумів про майбутнє людства, а й можливість діяти. Кожен з нас може зробити свій внесок у розв'язання демографічних проблем, починаючи з відповідального ставлення до власного здоров'я та планування сім'ї.

Всесвітній день шоколаду

11 липня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день шоколаду, який відзначається 11 липня, є справжнім святом для всіх поціновувачів цього солодкого делікатесу. Цей день дарує можливість насолодитися різноманітними смаками та ароматами шоколаду без жодних докорів сумління. Історія шоколаду сягає глибокої давнини. Перші сліди його вживання були виявлені на узбережжі Тихого океану та датуються 19 століттям до нашої ери.

Спочатку шоколад використовувався як напій, який готували з какао-бобів. Згодом, завдяки своїм смаковим якостям та корисним властивостям, шоколад став одним з найпопулярніших продуктів у світі. Цей день – це чудова нагода дізнатися більше про історію та виробництво шоколаду, відвідати майстер-класи з його приготування, скуштувати нові та незвичайні види шоколаду, а також просто насолодитися улюбленими ласощами.

Яке сьогодні релігійне свято

11 липня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

11 липня – день, особливо шанований православними вірянами, адже цього дня відзначається пам'ять одразу кількох святих. Найвідоміша з них – свята рівноапостольна княгиня Ольга, перша жінка-правителька Київської Русі, яка прийняла християнство. Її шанують за мудрість, державницький талант та внесок у поширення християнства на Русі.

Цього ж дня церква вшановує пам'ять преподобного Павла, засновника монастиря у Константинополі, відомого своїм аскетизмом та благочестям. Його праведне життя та відданість Богу слугують прикладом для вірян.

Також цього дня згадують священномучеників єпископів Терентія та Неофіта, які постраждали за віру в часи гонінь на християн. Їхня мужність та стійкість у вірі надихають вірян на духовний подвиг. Крім того, відзначається перенесення мощей святих безсрібників та чудотворців Кира та Івана. Ці святі лікарі прославилися своїм милосердям та безкорисливою допомогою хворим.

Що не можна робити цього дня

  • Починати нові справи.
  • Лаятися та сваритися.
  • Переїжджати на нове місце.
  • Позичати гроші.

Народні прикмети

  • Якщо у цей день йде дощ, то буде хороший урожай грибів.
  • Якщо вранці туман, то день буде спекотним.
  • Якщо багато комарів, то буде тепла осінь.

Пам’ятні події 11 липня

  • 1895 – Брати Люм'єр вперше демонструють технологію кінофільму, закладаючи основу для розвитку кінематографа.
  • 1919 – У Голландії введено 8-годинний робочий день та неділю як вихідний, що стало важливим кроком у боротьбі за права робітників.
  • 1921 – Червона армія захоплює Монголію, встановлюючи комуністичний режим.
  • 1962 – Відбулася перша трансатлантична передача супутникового телебачення, відкриваючи нову еру в комунікаціях.
  • 1979 – Перша американська космічна станція Скайлаб згорає в атмосфері Землі, завершуючи важливий етап у дослідженні космосу.
  • 1995 – Трагедія у Сребрениці, де сербські війська вчинили масове вбивство мусульман.
  • 2006 – Microsoft припиняє підтримку Windows 98 і ME, символізуючи кінець епохи для цих операційних систем.
  • 2008 – Apple відкриває App Store, запускаючи революцію мобільних додатків.
  • 2014 – Трагічний ракетний обстріл під Зеленопіллям забирає життя 36 українських військових.
  • 2017 – Дослідники представляють новий прототип сонячної батареї з високою ефективністю, наближаючи нас до майбутнього відновлюваної енергії.

Іменини

11 липня відзначають свої іменини: Василь, Герман, Іван, Йосип, Павло, Сергій.

Читайте також:

Теги: церква телебачення історія свята армія традиції населення свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені
Комбінована атака на Україну. Фінансова допомога від західних країн. Головне за ніч
12 червня, 07:16
Танк ППО Frankenstein може збивати ракети та дрони
Rheinmetall передасть Україні танк ППО
18 червня, 01:19
У Закарпатській, Одеській, Херсонській областях та в Криму буде 25-30°
Мінлива хмарність, короткочасний дощ: прогноз погоди на 25 червня
25 червня, 05:34
Вуколов: Планується побудова такої законодавчої системи, яка діятиме на території РФ та країн, що поділяють її цінності
Російські урядовці готують заборону на ідеологію чайлдфрі в країні
27 червня, 15:22
Обсяги виробництва суттєво скоротилися в Іспанії, а також в Італії і навіть Греції. На ринку спостерігається глобальний дефіцит цього продукту
Financial Times назвав незамінний продукт, ціни на який досягли максимуму
1 липня, 02:44
1 липня День архітектури України. Це свято покликане вшановувати працю архітекторів, проектних установ, містобудівників та всіх, хто сприяє розвитку архітектурної сфери
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 01:02
Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду
Уряд Фіцо розповів про стан здоров'я прем'єра й анонсував його повернення до роботи
1 липня, 05:23
Лавров озвучив погрози Кремля для США та НАТО
Кремль звинуватив США і НАТО в ударах по РФ та пригрозив відповіддю
7 липня, 16:09
У 24-ій бригаді імені короля Данила сформовано батальйон «Характерники» із колишніх засуджених
Українське військо поповнив батальйон із колишніх в'язнів (фото)
9 липня, 22:57

Суспільство

У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
Названо три країни ЄС, які найбільше приваблюють українських біженців
Названо три країни ЄС, які найбільше приваблюють українських біженців
У 2014 році виїхав із Криму. Лікар з «Охматдиту», чиє фото облетіло світові ЗМІ, розповів свою історію
У 2014 році виїхав із Криму. Лікар з «Охматдиту», чиє фото облетіло світові ЗМІ, розповів свою історію
«Операційна зруйнована». Хірург, чиє фото облетіло світові ЗМІ, розповів про ситуацію в «Охматдиті»
«Операційна зруйнована». Хірург, чиє фото облетіло світові ЗМІ, розповів про ситуацію в «Охматдиті»
Нардеп Дмитрук став іподияконом Московської церкви
Нардеп Дмитрук став іподияконом Московської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
23K
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
17K
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
13K
Штраф 25 тис. євро: українським біженцям у Німеччині слід звітувати перед податковою

Новини

Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Вчора, 17:02
Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
9 липня, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
9 липня, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua