11 липня: який сьогодні день, традиції та заборони

Сьогодні не можна переїжджати на нове місце

11 липня відзначається Всесвітній день народонаселення та день шоколаду. Віряни вшановують пам’ять Княгині Ольги.

Всесвітній день народонаселення

11 липня відзначається Всесвітній день народонаселення, встановлений ООН у 1989 році. Цей день має на меті привернути увагу до важливості демографічних питань, таких як репродуктивне здоров'я, гендерна рівність, планування сім'ї та сталий розвиток.

Всесвітній день народонаселення нагадує нам про виклики та можливості, пов'язані зі зростанням населення. Це питання потребує комплексного підходу, який враховує соціальні, економічні та екологічні аспекти. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про демографічні проблеми та пошук шляхів їх вирішення. Це конференції, семінари, виставки, концерти та інші акції.

Всесвітній день народонаселення – це не лише привід для роздумів про майбутнє людства, а й можливість діяти. Кожен з нас може зробити свій внесок у розв'язання демографічних проблем, починаючи з відповідального ставлення до власного здоров'я та планування сім'ї.

Всесвітній день шоколаду

Всесвітній день шоколаду, який відзначається 11 липня, є справжнім святом для всіх поціновувачів цього солодкого делікатесу. Цей день дарує можливість насолодитися різноманітними смаками та ароматами шоколаду без жодних докорів сумління. Історія шоколаду сягає глибокої давнини. Перші сліди його вживання були виявлені на узбережжі Тихого океану та датуються 19 століттям до нашої ери.

Спочатку шоколад використовувався як напій, який готували з какао-бобів. Згодом, завдяки своїм смаковим якостям та корисним властивостям, шоколад став одним з найпопулярніших продуктів у світі. Цей день – це чудова нагода дізнатися більше про історію та виробництво шоколаду, відвідати майстер-класи з його приготування, скуштувати нові та незвичайні види шоколаду, а також просто насолодитися улюбленими ласощами.

Яке сьогодні релігійне свято

11 липня – день, особливо шанований православними вірянами, адже цього дня відзначається пам'ять одразу кількох святих. Найвідоміша з них – свята рівноапостольна княгиня Ольга, перша жінка-правителька Київської Русі, яка прийняла християнство. Її шанують за мудрість, державницький талант та внесок у поширення християнства на Русі.

Цього ж дня церква вшановує пам'ять преподобного Павла, засновника монастиря у Константинополі, відомого своїм аскетизмом та благочестям. Його праведне життя та відданість Богу слугують прикладом для вірян.

Також цього дня згадують священномучеників єпископів Терентія та Неофіта, які постраждали за віру в часи гонінь на християн. Їхня мужність та стійкість у вірі надихають вірян на духовний подвиг. Крім того, відзначається перенесення мощей святих безсрібників та чудотворців Кира та Івана. Ці святі лікарі прославилися своїм милосердям та безкорисливою допомогою хворим.

Що не можна робити цього дня

Починати нові справи.

Лаятися та сваритися.

Переїжджати на нове місце.

Позичати гроші.

Народні прикмети

Якщо у цей день йде дощ, то буде хороший урожай грибів.

Якщо вранці туман, то день буде спекотним.

Якщо багато комарів, то буде тепла осінь.

Пам’ятні події 11 липня

1895 – Брати Люм'єр вперше демонструють технологію кінофільму, закладаючи основу для розвитку кінематографа.

1919 – У Голландії введено 8-годинний робочий день та неділю як вихідний, що стало важливим кроком у боротьбі за права робітників.

1921 – Червона армія захоплює Монголію, встановлюючи комуністичний режим.

1962 – Відбулася перша трансатлантична передача супутникового телебачення, відкриваючи нову еру в комунікаціях.

1979 – Перша американська космічна станція Скайлаб згорає в атмосфері Землі, завершуючи важливий етап у дослідженні космосу.

1995 – Трагедія у Сребрениці, де сербські війська вчинили масове вбивство мусульман.

2006 – Microsoft припиняє підтримку Windows 98 і ME, символізуючи кінець епохи для цих операційних систем.

2008 – Apple відкриває App Store, запускаючи революцію мобільних додатків.

2014 – Трагічний ракетний обстріл під Зеленопіллям забирає життя 36 українських військових.

2017 – Дослідники представляють новий прототип сонячної батареї з високою ефективністю, наближаючи нас до майбутнього відновлюваної енергії.

Іменини

11 липня відзначають свої іменини: Василь, Герман, Іван, Йосип, Павло, Сергій.