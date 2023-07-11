11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Щоб цього дня привернути удачу, не лягайте спати

У вівторок 11 липня відзначається Всесвітній день шоколаду, Всесвітній день народонаселення та День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці.

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Всесвітній день шоколаду

фото: Pixabay

З найдавніших часів шоколад використовувався як напій. Перші сліди його активного вживання, за свідченням археологів, належать ще до 19 століття до нашої ери. Вони були виявлені на тихоокеанському узбережжі штату Чьяпас, Мексика. В Європу він потрапив після 16 століття нашої ери.

Всесвітній день народонаселення

фото з відкритих джерел

Подія була започаткована за ініціативи ООН 1989 року. Дату святкування тоді обрали не випадково, адже саме цього дня 1987 року кількість населення планети перевищила відмітку в 5 мільярдів осіб. Головна мета події полягає у приверненні уваги до тих проблем, які пов'язані з населенням планети, залучення людей до спільного процвітання.

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День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці

фото з відкритих джерел

Одна з найвідоміших і найкривавіших подій розпаду Югославії 1991-1999 років. В січні 2007 року Міжнародний трибунал кваліфікував дії сербів як «злочини геноциду», від їх рук загинуло понад вісім тисяч дорослих чоловіків із числа боснійських мусульман.

Це було найбільше масове вбивство в Європі після закінчення Другої світової війни. У січні 2009 року Європейський парламент проголосив 11 липня Днем пам'яті геноциду в Сребрениці.

Що варто зробити

Сьогодні треба уважно стежити за домашніми тваринами – вони підкажуть погоду.

Народні прикмети

Стара кішка починає гратися – бути дощу.

Худоба збивається в купу – до негоди.

Голки будяка розм'якли і не колються – до дощу.

Дозріває чорниця – починай косити жито.

Мокре літо – осінь буде ясна.

На сосні багато шишок – добре вродить ячмінь.

Що не рекомендується робити

Занадто рано лягати спати. Сьогодні можна дозволити собі не спати до ранку – це може принести удачу.

Мати брудне тіло і житло. Сьогодні необхідно прибратися в квартирі, купити і одягнути чистий одяг і взуття.

Виливати питну воду. В іншому випадку може початися посуха. Якщо в процесі приготування все ж потрібно злити рідину, то зробіть це під дерево або полийте рослини.

Сваритися і лихословити.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Іван, Кір, Павло, Сергій.