Мінкульт вимагає від ченців Києво-Печерської Лаври звільнити келії до 4 липня
Монахи повинні виїхати із п’яти корпусів
Мінкульт вимагає від ченців Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври звільнити корпуси до 4 липня. Відповідний документ оприлюднив адвокат Микита Чекман, який веде справу УПЦ МП щодо збереження контролю над Лаврою.
Ідеться, зокрема, про п’ять корпусів.
Раніше монастир програв суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі щодо усунення перешкод у користуванні будівлями Успенського собору та Трапезної церкви.
Суд визнав законним непродовження договорів позички на безоплатне користування цими будівлями, строк дії яких закінчився 31 грудня 2022 року.
Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври.
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