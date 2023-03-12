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12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 березня відзначається Всесвітній день проти кіберцензури
фото з відкритих джерел

Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу

У неділю, 12 березня, православні християни святкують день Прокопа. А у світі відзначається Всесвітній день проти кіберцензури.

День Прокопа

12 березня відзначається день Прокопа. Починаючи з цього дня і доти, поки дороги дещо не підсохнуть, намагалися не вирушати в далекі поїздки без особливої потреби.

Що стосується мисливців, то вони на Прокопа не сиділи вдома, оскільки в цей час дуже добре ловилася дичина, можна було вполювати зайця.

Всесвітній день проти кіберцензури

12 березня відзначається пам'ятна дата – Всесвітній день проти кіберцензури, заснована зусиллями міжнародних організацій «Репортери без кордонів» і «Міжнародна амністія».

Метою свята є привернення уваги до загроз кіберзлочинності та боротьба за однаково доступний усім єдиний Інтернет без обмежень та розвиток свободи слова онлайн.

Що не можна робити

  • Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.
  • Не можна відмовляти нікому в проханні.
  • Також заборонено зачиняти двері будинку для друзів і відмовляти в гостинності знайомим.

Народні прикмети і традиції

  • Якщо розпустилася вся верба, то можна зібрати хороший урожай.
  • Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – прикмета до того, що буде невдалий день.
  • Верба розпускається – прикмета до того, що пора проводити посів.
  • Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть хорошими.

Іменини

У неділю, 12 березня, іменини відзначають: Макар, Михайло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан і Яків.

Теги: свята традиції свято весна церква

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