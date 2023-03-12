12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу

У неділю, 12 березня, православні християни святкують день Прокопа. А у світі відзначається Всесвітній день проти кіберцензури.

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День Прокопа

12 березня відзначається день Прокопа. Починаючи з цього дня і доти, поки дороги дещо не підсохнуть, намагалися не вирушати в далекі поїздки без особливої потреби.

Що стосується мисливців, то вони на Прокопа не сиділи вдома, оскільки в цей час дуже добре ловилася дичина, можна було вполювати зайця.

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Всесвітній день проти кіберцензури

12 березня відзначається пам'ятна дата – Всесвітній день проти кіберцензури, заснована зусиллями міжнародних організацій «Репортери без кордонів» і «Міжнародна амністія».

Метою свята є привернення уваги до загроз кіберзлочинності та боротьба за однаково доступний усім єдиний Інтернет без обмежень та розвиток свободи слова онлайн.

Що не можна робити

Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.

Не можна відмовляти нікому в проханні.

Також заборонено зачиняти двері будинку для друзів і відмовляти в гостинності знайомим.

Народні прикмети і традиції

Якщо розпустилася вся верба, то можна зібрати хороший урожай.

Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – прикмета до того, що буде невдалий день.

Верба розпускається – прикмета до того, що пора проводити посів.

Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть хорошими.

Іменини

У неділю, 12 березня, іменини відзначають: Макар, Михайло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан і Яків.