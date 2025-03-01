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Де рай для підприємництва? Бізнес-омбудсмен розказав, з чим стикнулися власники малих фірм, які виїхали з України

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Де рай для підприємництва? Бізнес-омбудсмен розказав, з чим стикнулися власники малих фірм, які виїхали з України
Роман Ващук: «Треба по-серйозному взятися за євроінтеграцію»
фото громадської ініціативи «Голка»

Роман Ващук: «Підприємці свідчать: для мікробізнесу і всіх маленьких фірм умови в Україні під багатьма кутами кращі, ніж за кордоном»

В Україні умови для малого і середнього бізнесу часто є кращими, ніж за кордоном. У цьому переконались багато представників малого і середнього бізнесу, які через повномасштабне вторгнення Росії перенесли свій бізнес за кордон, розповів бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України. «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

За словами бізнес-омбудсмена, для мікробізнесу і маленьких фірм умови в Україні з багатьох аспектів кращі, ніж за кордоном. Зокрема Роман Ващук порівняв Україну з Польщею і зауважив, що в Україні дуже спрощена звітність для ФОПів.

Проте Ващук згадав і швидкість ухвалення рішень в Україні: «Компаніям, які вже підготувалися і оптимізували своє виробництво, чи навіть експорт на європейський ринок, легше працювати на ньому, ніж українському. Бо там правила встановлені. Так вони складні, їх треба вивчити і дотримуватися, але вони залишаються стабільними з року в рік. Або якщо буде якась зміна, то вас попередять за 2-3 роки. В Україні закони можуть прийматися під кінець грудня і вступають вже з нового року. Або інколи одразу. Так що навіть при спробах щось покращити часом бізнес мені каже: «Хай би вже було як є, тільки б не міняли». Бо постійні зміни дезорієнтують, а через це люди хочуть опинитися у стабільному середовищі, де вони можуть планувати на рік-два».

Проте, як зауважує бізнес-омбудсмен, в Україні є оптимізовані підходи, які «оптимізують внутрішні процеси, а не відносини з державою». Роман Ващук навів приклад мережі «Аврора», яка за час повномасштабної війни зросла майже втричі, збудувала два великі дистрибуційні центри і врешті-решт вийшла на ринок ЄС. У відповідь на запитання Ващука про справи у Румунії, засновники мережі розповіли, що там «все повільно, на папері, діджиталізації нема».

«Вони додають, що в Україні все ж таки є оптимізовані підходи, тобто вони оптимізують внутрішні процеси, а не відносини з державою», – додав він. 

Нашій країні треба серйозніше ставитися до процесу євроінтеграції, наголошує Роман Ващук: «Україна вже прийняла дуже правильні євроінтеграційні закони, але з імплементацією слабо. І цікаво, якщо у київських коридорах влади нагадувати про втілення їх законів в життя, що є омбудсменським обов'язком, можна почути: «Пане Романе, не будьмо романтиками, це рожеві поні, що ви тут говорите? Ну є ж реалії. Життя таке».

Таке ставлення створює хибне враження щодо можливості вести бізнес в Україні, зазначив Роман Ващук. 

Раніше «Главком» повідомляв, що українці активно розвивають підприємництво в Польщі і за останні три роки вони зареєстрували 77,7 тис. ФОПів ( це становить 9% від усіх нових бізнесів у країні).  

Також стало відомо, що Федерація роботодавців України дійшла доволі песимістичного висновку щодо запровадження європейського мита СВАМ. За інформацією відомства, у разі повного запровадження такого мита Україна може втратити 11 млрд доларів.

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Теги: бізнес Україна Європейський союз

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