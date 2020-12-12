12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Зірки сьогодні яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги

Сьогодні, 12 грудня, у світі відзначають Міжнародний день нейтралітету, а в Україні святкують День Сухопутних військ.

Сухопутні війська – найчисленніший самостійний вид українського війська, головний носій бойової могутності ЗСУ, що складає близько 60% Збройних сил України.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 12 грудня вшановується пам’ять святого Парамона, який постраждав за віру разом з іншими 370 мучениками в 250 році. Як відомо, Парамон був ув’язнений язичниками, які примушували його відректися від християнського вчення.

Саме Парамон спочатку заступився за праведних християн, щодо яких були організовані масові гоніння. Внаслідок, його піддали мукам, а потім обезголовили разом з іншими заарештованими.

Народні прикмети й традиції

Селяни поспішали зустріти захід сонце. Вірили, що якщо ранок буде червоний і ясний, то весь грудень буде ясним.

Якщо зранку сніг зійшов, то заметіль буде до святого Миколая.

Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.

Снігопад в цей день був доброю прикметою – буде хороший урожай хліба в наступному році.

Дим з димаря стовпом – до морозу, стелиться по землі – до потепління.

Зірки яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги.

Що не можна робити сьогодні

В одному приміщенні не можна підмітати підлогу різними віниками.

Не можна мітлу використовувати як знаряддя покарання. Якщо вдарити нею дитину, то вона перестане рости.

Вагітним не можна переступати через віник, інакше будуть важкими пологи.

Хто святкує день ангела

У суботу, 12 грудня, іменини відзначають Олександр, Парамон та Акакій.