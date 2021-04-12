12 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна сваритися та злитися на когось

12 квітня відзначається Всесвітній день авіації і космонавтики. В Україні також відзначають День працівників ракетно-космічної галузі.

У православній церкві 12 квітня відзначається день Святого Іоанна.

Всесвітній день авіації і космонавтики

Дата присвячена першому космічному польоту, здійсненого 12 квітня 1961 радянським космонавтом Юрієм Гагаріним на космічному кораблі «Восток-1».

День працівників ракетно-космічної галузі України з'явився в 1997 році. У президентському указі Леоніда Кучми, йшлося про те, що це свято вводиться «враховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України в наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки і впровадження високих космічних технологій в народне господарство...»

День Святого Іоанна

У православній церкві 12 квітня відзначається день Святого Іоанна і на згадку цього випікали спеціальні обрядові печива, які називалися драбинками. Кожне таке печиво віддавали члену сім’ї – вважалося, що якщо з’їси його, то будеш здоровим весь рік. Також наші предки вірили, що в майбутньому житті людина, яка з’їла «драбинку», зможе зійти на небо і потрапити в рай.

Традиції, обряди і звичаї дня

За народним повір’ям, 12 квітня з самого ранку і до пізньої ночі домовик «біситься» і не впізнає своїх домашніх. У цей день селяни боялися ходити по двору, а після заходу сонця замикали домашню худобу і птицю.

Люди намагалися догодити домовику – пригощали його кашею і коржами, вірячи, що покуштувавши ласощі, він стане добрішим, почне доглядати за худобою в хліві і в поле, стане благоволить до мешканців будинку.

У цей день селяни кланялися Іоанну Лествичнику, щоб на землю зійшли небесні дощі, а зелені паростки швидше піднімалися вгору. Було прийнято пекти довгі коржі з викладеними зверху з тіста перекладинами. Називали таку випічку «сходами» або «драбинками». У народній культурі сходи – символ шляху нагору, в небеса. У поминальній обрядовості випечені «драбинки» допомагали душі, яка залишила земний світ, досягти Божого Престолу. Здобу у вигляді драбинки наші предки ще пекли в свято Вознесіння Господнє.

Народні прикмети

Черешня зацвіла – прийшов час сіяти буряк і кукурудзу.

Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою

Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів.

Бики й корови задирають голови вгору, сонні та мало п’ють – до швидкого дощу.

Сни з 11 на 12 квітня збудуться через тиждень.

Що не можна робити

Сновидіння, побачене вдень 12 квітня, передбачає події найближчого майбутнього. Нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.

У цей день не можна сваритися та злитися на когось.

Також не варто давати гроші в борг чи позичати у когось.

Іменини

12 квітня День ангела імені відзначають: Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава