12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто прибирати і займатися рукоділлям

12 квітня відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України, День скаута, Міжнародний день безпритульних дітей та Всесвітній день хом'яків. Віряни вшановують пам’ять преподобного Василія.

День працівників ракетно-космічної галузі України

Головна мета цього свята – подякувати робітникам ракетно-космічної галузі за старанну працю у проведенні наукових досліджень, створені техніки тощо. Саме українцям належить ідея розвинення ракетної теорії і проведення міжпланетних перельотів.

Свято встановлено в Україні «…ураховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство…» згідно з Указом Президента України «Про День працівників ракетно-космічної галузі України» від 13 березня 1997 р.

День скаута

Це молодіжне свято було започатковане 28 березня 2008 року. Скаутинг – рух із метою виховання молоді і залучення її до самостійного розвитку особистості.

Він акцентує увагу на місцевому орієнтуванні, спорті, таборуванні тощо. Скаутський рух з'явився 1907 року за ініціативою британця Роберта Бейдена-Павелла, який створив перший табір скаутів і пізніше розробив теорію скаутингу. В Україні скаутинг розпочався 1911 року, коли відкрилася Національна організація «Пласт».

Міжнародний день безпритульних дітей

Подія була започаткована 2011 року. Цей день має за мету звернення уваги людства до проблеми ігнорування прав дитини, підвищення обізнаності щодо експлуатації дитячої праці, забезпечення доступу до різних послуг та надання можливостей розвитку безпритульним дітям.

12 квітня організовують різноманітні заходи, які направлені на розповсюдження інформації стосовно порушень прав вуличних діток, організацію пожертвувань тощо.

Всесвітній день хом'яків

Дата святкування обрана на честь дати початку одомашнення милих тваринок, що відбулося цього дня у 1930 році. Тоді зоолог Ізраїль Ахароні вирушив у поля на пошуки гризунів. Все розпочалось з сирійських хом’яків, які, до речі, і сьогодні залишаються найпопулярнішим видом домашніх пухнастиків.

Яке сьогодні релігійне свято

12 квітня в церковному календарі – День преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського. Він жив у VIII столітті і був відомий своєю відданістю православній вірі. Він був обраний на єпископську кафедру жителями міста Парії і виступив проти іконоборчої єресі, відмовившись підписати постанову про знищення святих ікон, прийняту на Соборі 754 року. За свої переконання, він витерпів багато гонінь і помер, залишивши по собі приклад пасторської любові та самовідданості.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися і лаятися, інакше на вас чекатимуть неприємності.

Не варто прибирати.

Заборонено займатися рукоділлям.

Не можна вживати алкоголь і влаштовувати гучні розваги.

Народні прикмети

Якщо дощить, то в перші дні травня буде така ж погода.

Холодний, але сонячний ранок – чекайте на посушливе літо.

Тепла і суха погода – влітку буде великий урожай фруктів.

Сильний вітер вказує на вітряне літо.

Пам’ятні події 12 квітня

1204 – Константинополь захоплений учасниками Четвертого Хрестового Походу. Тимчасова ліквідація Візантійської імперії.

1633 – римська інквізиція розпочала формальне слідство щодо праць Галілео Галілея.

1709 – шведські війська Карла XII підійшли до стін Полтави.

1820 – Олександр Іпсіланті був оголошений лідером Філікі Етерія, таємної організації, метою якої було повалення османського правління над Грецією.

1908 – український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького.

1912 – у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація «Пласт».

1917 – Перша світова війна: Перемога канадських військ у битві при Вімі.

1934 – на верхівці гори Вашингтон, США підтверджений найсильніший порив вітру на поверхні Землі (372 кілометри на годину).

1945 – віце-президент Гаррі Трумен склав присягу президента і став 33-м лідером Сполучених Штатів Америки.

1955 – вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.

1961 – космічний корабель «Восток-1» з Юрієм Гагаріним на борту, здійснив перший політ до космосу. Ця дата – Всесвітній день космонавтики.

1970 – на сцені Національної опери України дав свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України

1980 – Сем'юел Доу перебрав на себе владу над Ліберією після перевороту, перервавши понад 130 років демократичного наступництва президентів.

1992 – у Марн-ла-Валле під Парижем відкрився Євродиснейленд.

1999 – Президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон звинувачений в нешанобливому ставленні до суду після «зумисних неправдивих свідчень» під час громадського розгляду справи стосовно сексуальних домагань.

2002 – Педро Кармона оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели під час невдалого військового перевороту у Венесуелі проти режиму Уго Чавеса.

2014 – захоплення міського управління МВС у місті Слов'янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря «Стрєлкова» Гіркіна.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія.