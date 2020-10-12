12 жовтня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
У цей день прийнято було влаштовувати полювання на зайця, після якої існувала традиція збиратися на пишне гуляння
У понеділок, 12 жовтня, відзначається День кадрового працівника, Всесвітній день боротьби з артритом, День відкриття Америки, Національне свято Іспанії, а також Міжнародний день іспанської мови.
У православній церкві шанується день пам'яті преподобного Киріака, Пустельника, мучеників Дади, Гаведдая, Каздої і Преподобного Феофана Милостивого.
12 жовтня – Феофан Милостивий і Кириак Пустельник
За народним календарем сьогодні 12 жовтня – Феофана Милостивого. Зазвичай в цей день потрібно було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння. Також в народі вірили, що тепло на Феофана обов’язково має повернутися. Однак погода в цей час була мінливою – з холодними вітрами і туманами.
Також 12 жовтня Православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака Відлюдника (Пустельника), який в 18 років став ченцем і трудився в обителі святого Євфимія, розташованой в місті Коринті. Пізніше Євфимій відправив його в Йордан до святого Герасима, який велів юнакові жити у себе в монастирському гуртожитку і працювати на різних послухах.
Звичаї і традиції дня
У цей день часто буває похмуро і туманно, можливий перший снігопад. З цього приводу в народі говорили: «Феофан накинув на сонце каптан».
На Феофана на зірки дивилися з півночі і говорили: «У нас під віконцем ріпи повний кошик». За повір’ям, тільки зірки могли дати благодатне світло в цей день.
12 жовтня святкували день мисливця. Мисливці гуляли по пороші, шукали іменинного зайця. Закінчували день застіллям, під час якого розповідали різні мисливські історії.
Народні прикмети та приказки
- На небі 12 жовтня зірок багато – осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай
- Якщо людина народилася 12 жовтня, то її талісманом є опал. Сам по собі такий чоловік буде добрим
- Ввечері або пізно вночі з’являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде
- В лісі 12 жовтня пізні гриби з’явилися – сніг теж буде пізно
- Свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а до вечора слабшає – за прикметами погода буде ясною
Чого не можна робити
- Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння й розпусту.
- Також забороняється грішити в цей день.