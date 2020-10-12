12 жовтня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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За народним календарем сьогодні 12 жовтня – Феофана Милостивого

У цей день прийнято було влаштовувати полювання на зайця, після якої існувала традиція збиратися на пишне гуляння

У понеділок, 12 жовтня, відзначається День кадрового працівника, Всесвітній день боротьби з артритом, День відкриття Америки, Національне свято Іспанії, а також Міжнародний день іспанської мови.

У православній церкві шанується день пам'яті преподобного Киріака, Пустельника, мучеників Дади, Гаведдая, Каздої і Преподобного Феофана Милостивого.

12 жовтня – Феофан Милостивий і Кириак Пустельник

За народним календарем сьогодні 12 жовтня – Феофана Милостивого. Зазвичай в цей день потрібно було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння. Також в народі вірили, що тепло на Феофана обов’язково має повернутися. Однак погода в цей час була мінливою – з холодними вітрами і туманами.

Також 12 жовтня Православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака Відлюдника (Пустельника), який в 18 років став ченцем і трудився в обителі святого Євфимія, розташованой в місті Коринті. Пізніше Євфимій відправив його в Йордан до святого Герасима, який велів юнакові жити у себе в монастирському гуртожитку і працювати на різних послухах.

Звичаї і традиції дня

У цей день часто буває похмуро і туманно, можливий перший снігопад. З цього приводу в народі говорили: «Феофан накинув на сонце каптан».

На Феофана на зірки дивилися з півночі і говорили: «У нас під віконцем ріпи повний кошик». За повір’ям, тільки зірки могли дати благодатне світло в цей день.

12 жовтня святкували день мисливця. Мисливці гуляли по пороші, шукали іменинного зайця. Закінчували день застіллям, під час якого розповідали різні мисливські історії.

Народні прикмети та приказки

На небі 12 жовтня зірок багато – осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай

Якщо людина народилася 12 жовтня, то її талісманом є опал. Сам по собі такий чоловік буде добрим

Ввечері або пізно вночі з’являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде

В лісі 12 жовтня пізні гриби з’явилися – сніг теж буде пізно

Свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а до вечора слабшає – за прикметами погода буде ясною

Чого не можна робити