13 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна давати в борг та виносити сміття

У вівторок 13 червня в Україні відзначається День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року, а у світі – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм та День швейної машини. Православна церква сьогодні шанує пам'ять святого Єрмія.

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День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року

фото: МВС

Установлений за рішенням Верховної Ради України і відзначається 13 червня. 12 червня 2014 року російські бойовики контролювали вже майже 80% території Донецької та Луганської областей. Нагадаємо, що на той момент на цих територіях мешкало приблизно шість млн осіб, вироблялося майже чверть ВВП. Під контроль бойовиків потрапив і Маріуполь, місто з заводами оборонпрому і виходом до моря.

13 червня 2014 року о п’ятій ранку силами добровольчих батальйонів почався штурм і звільнення міста. Була проведена буквально ювелірна робота, ліквідовані лише кілька бойовиків і затримано понад 20 осіб, решта поквапилися зникнути, при цьому ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав.

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Однак навесні 2022 року Маріуполь знову став місцем жорстоких боїв. Майже три місяці українські захисники стримували ворога, який значно переважав за чисельністю військ. Попри тимчасову окупацію, Маріуполь завжди був і буде українським.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

фото з відкритих джерел

Генетична особливість, при якій частково або повністю відсутній пігмент шкіри, очей і волосся. У таких людей волосся і шкіра не фарбуються в який-небудь колір, а залишаються суто білими. Альбіноси часто схильні до захворювань шкіри і зору.

День швейної машини

фото: Донецький обласний краєзнавчий музей

У 1755 році народився Чарльз Фрідріх Візенталь, якому належить ідея двухкінечной голки з вушком на кінці. У 1790 році Томас Сейнт вже задумався про справжню революцію в шиття, а в 1829 році Бартелемі Тімон винайшов і запатентував повнофункціональну швейну машину.

Яке релігійне свято

Православна церква сьогодні шанує пам'ять святого Єрмія – одного з сімдесяти апостолів. Єрмій займав пост єпископа в Філіппополі Фракійському і зазнав безліч гонінь з боку язичників, проповідуючи християнську віру.

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Народні прикмети на 13 червня

Якщо на Єремія красиво кує зозуля, влітку буде хороша погода.

Дощ на Єремія обіцяє убогий урожай.

Якщо на вечір збирається роса, будуть спекотні дні.

Що не можна робити 13 червня

Працювати по дому і в саду.

Затівати сварки.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Полікарп, Роман, Христина, Антон і Люціан.