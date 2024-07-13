13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні заборонено призначати важливі зустрічі в першій половині дня
13 липня відзначається Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день рому та Міжнародний день головоломки. Віряни вшановують пам’ять сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла.
Міжнародний день гірських порід
Міжнародний день гірських порід, який відзначається щороку 13 липня, – це не свято рок-музики, а скоріше данина поваги геологічним породам. Цей день покликаний сприяти глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Міжнародний день гірських порід та геологія, що вивчає гірські породи, пропонують дізнатися про природні структури, які роблять значний внесок у життя нашої планети і людини.
Гірські породи – це природні тверді агрегати одного або декількох мінералів або мінералоїдів, які вкривають всю Землю. Зовнішній твердий шар Землі, літосфера, складається з гірських порід, і вони відігравали важливу роль в еволюції та виживанні людини протягом всієї історії. Попри свою, здавалося б, повсякденну присутність, гірські породи відіграли значну роль в еволюції людства і продовжують залишатися фундаментальною основою нашого існування і сьогодні.
Всесвітній день рому
Всесвітній день рому – це святкова подія, присвячена святкуванню багатої історії, різноманітних смаків і культурного значення рому. Щорічно в другу суботу липня ця подія об’єднує шанувальників рому, барменів, винокурні та бренди з усього світу, щоб вшанувати цей алкогольний напій.
Всесвітній день рому був заснований у 2019 році Полом Джексоном, відомим письменником і редактором Всесвітнього путівника по рому. Пристрасть Джексона до рому і бажання дати йому визнання, на яке він заслуговує, призвели до створення цього всесвітнього свята. З моменту свого заснування Всесвітній день рому набув величезної популярності, а заходи, акції та онлайн-активності залучають любителів рому по всьому світу.
Міжнародний день головоломки
Міжнародний день головоломки, відомий як День Рубіка, відзначається в день народження доктора Ерно Рубіка, винахідника культового кубика Рубіка.
Цей день присвячений вшануванню кубика Рубіка, чудової тривимірної головоломки, яку в 1974 році винайшов угорський скульптор і професор архітектури Ерно Рубік. Цей день не лише про створення цієї геніальної головоломки, це також свято радості вирішення проблем і духу інтелектуального виклику, який втілюють у собі будь-які головоломки.
Кубик Рубіка швидко став однією з найпопулярніших головоломок в усьому світі з моменту свого створення, з понад 350 мільйонами кубиків, проданих по всьому світу. Привабливість кубика Рубіка полягає в його складності – за оцінками, він має понад 43 квінтильйони можливих комбінацій. Головоломка являє собою складне випробування, і лише кілька обраних можуть розгадати її менш ніж за 20 секунд.
Яке сьогодні релігійне свято
12 липня в церковному календарі – сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла.
Після празника Христа чоловіколюбця у Католицькій Церкві відзначається свято Співстраждання Матері Божої. Діва Марія від самого моменту зачаття і до розп’яття Ісуса Христа завжди тихо була присутня та надавала Йому свою материнську підтримку і любов. Вона без нарікання, без розголосу брала участь у всіх подіях життя Свого Сина, підтримувала Його на нелегкій хресній дорозі. Тому вірні Христової Церкви виражають своє співчуття Пресвятій Богородиці та урочисто відзначають це свято на її честь.
У Львові в храмі св. Андрія розміщена чудотворна ікона Страждальної Матері Божої, яку 27 червня 2001 р. Святіший Отець Іван Павло II під час своєї Архиєрейської Святої Літургії у Львові 27 червня 2001 р. коронував. Сьогодні до образу горнуться тисячі побожних людей з молитвами-благаннями і молитвами-подяками за ласки Пресвятої Богородиці, які сходять на всіх, хто з вірою і надією приходить до Неї.
Що не можна робити цього дня
- Пити алкоголь і грати в азартні ігри.
- Сваритися, лаятися і пліткувати.
- Відмовляти кому-небудь в допомозі.
- Виходити з дому без оберега.
- Призначати важливі зустрічі в першій половині дня – найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.
Народні прикмети
- Зозуля кує – літо буде довге і тепле.
- Після дощу лящ із води показує голову – до теплого вечора.
- З цього дня літо котиться зимі назустріч.
- Ранкова роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.
- Сон із 12 на 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев'ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.
Пам’ятні події 13 липня
- 1260 рік – відбулася битва біля озера Дурбе, де армія Тевтонського Ордена зазнала найбільшої поразки в XIII столітті;
- 1772 рік – Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;
- 1837 рік – королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії;
- 1870 рік – князь Отто фон Бісмарк, розіславши з Бад-Емса дворами Європи телеграму з складеним ним в принизливому для Французької імперії дусі комюніке про минулі в цьому німецькому містечку переговори прусського короля Вільгельма I з французьким посланцем Вінсентом Бенедетті, здійснив свою знамениту і підступну провокацію, що ввійшла в історію як «Емська депеша»;
- 1885 рік – в Амстердамі відкрито Державний музей;
- 1897 рік – Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо;
- 1908 рік – у Лондоні відкрито IV Олімпійські ігри, де вперше беруть участь жінки;
- 1920 рік – створено товариство Червоного Хреста України;
- 1923 рік – Британський парламент схвалив внесений леді Астор закон, що заборонив продаж алкоголю особам, молодшим 18 років;
- 1930 рік – стартував перший чемпіонат світу з футболу в Уругваї;
- 1938 рік – перший телетеатр відкрився в Бостоні;
- 1939 рік – Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею From the Bottom of My Heart;
- 1944 рік – завершилася наймасштабніша повітряно-десантна операція американсько-британських військ під час Другої світової війни – операції «Оверлорд» (висаджування в Нормандії);
- 1947 рік – у Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом;
- 1949 рік – Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступає в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви;
- 1951 рік – в Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського національного театру;
- 1956 рік – закладено наріжний камінь «Кармеліта», який став першим на Близькому Сході метрополітеном, розташованим у місті Хайфа, Ізраїль;
- 1966 рік – на екрани США вийшов фільм «Як украсти мільйон» з Одрі Гепберн і Пітером О'тулом у головних ролях;
- 1973 рік – вийшов перший альбом гурту Queen.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Антон, Гавриїл, Степан, Юліан.
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