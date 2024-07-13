13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено призначати важливі зустрічі в першій половині дня

13 липня відзначається Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день рому та Міжнародний день головоломки. Віряни вшановують пам’ять сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла.

Міжнародний день гірських порід

Міжнародний день гірських порід, який відзначається щороку 13 липня, – це не свято рок-музики, а скоріше данина поваги геологічним породам. Цей день покликаний сприяти глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Міжнародний день гірських порід та геологія, що вивчає гірські породи, пропонують дізнатися про природні структури, які роблять значний внесок у життя нашої планети і людини.

Гірські породи – це природні тверді агрегати одного або декількох мінералів або мінералоїдів, які вкривають всю Землю. Зовнішній твердий шар Землі, літосфера, складається з гірських порід, і вони відігравали важливу роль в еволюції та виживанні людини протягом всієї історії. Попри свою, здавалося б, повсякденну присутність, гірські породи відіграли значну роль в еволюції людства і продовжують залишатися фундаментальною основою нашого існування і сьогодні.

Всесвітній день рому

Всесвітній день рому – це святкова подія, присвячена святкуванню багатої історії, різноманітних смаків і культурного значення рому. Щорічно в другу суботу липня ця подія об’єднує шанувальників рому, барменів, винокурні та бренди з усього світу, щоб вшанувати цей алкогольний напій.

Всесвітній день рому був заснований у 2019 році Полом Джексоном, відомим письменником і редактором Всесвітнього путівника по рому. Пристрасть Джексона до рому і бажання дати йому визнання, на яке він заслуговує, призвели до створення цього всесвітнього свята. З моменту свого заснування Всесвітній день рому набув величезної популярності, а заходи, акції та онлайн-активності залучають любителів рому по всьому світу.

Міжнародний день головоломки

Міжнародний день головоломки, відомий як День Рубіка, відзначається в день народження доктора Ерно Рубіка, винахідника культового кубика Рубіка.

Цей день присвячений вшануванню кубика Рубіка, чудової тривимірної головоломки, яку в 1974 році винайшов угорський скульптор і професор архітектури Ерно Рубік. Цей день не лише про створення цієї геніальної головоломки, це також свято радості вирішення проблем і духу інтелектуального виклику, який втілюють у собі будь-які головоломки.

Кубик Рубіка швидко став однією з найпопулярніших головоломок в усьому світі з моменту свого створення, з понад 350 мільйонами кубиків, проданих по всьому світу. Привабливість кубика Рубіка полягає в його складності – за оцінками, він має понад 43 квінтильйони можливих комбінацій. Головоломка являє собою складне випробування, і лише кілька обраних можуть розгадати її менш ніж за 20 секунд.

Яке сьогодні релігійне свято

12 липня в церковному календарі – сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла.

Після празника Христа чоловіколюбця у Католицькій Церкві відзначається свято Співстраждання Матері Божої. Діва Марія від самого моменту зачаття і до розп’яття Ісуса Христа завжди тихо була присутня та надавала Йому свою материнську підтримку і любов. Вона без нарікання, без розголосу брала участь у всіх подіях життя Свого Сина, підтримувала Його на нелегкій хресній дорозі. Тому вірні Христової Церкви виражають своє співчуття Пресвятій Богородиці та урочисто відзначають це свято на її честь.

У Львові в храмі св. Андрія розміщена чудотворна ікона Страждальної Матері Божої, яку 27 червня 2001 р. Святіший Отець Іван Павло II під час своєї Архиєрейської Святої Літургії у Львові 27 червня 2001 р. коронував. Сьогодні до образу горнуться тисячі побожних людей з молитвами-благаннями і молитвами-подяками за ласки Пресвятої Богородиці, які сходять на всіх, хто з вірою і надією приходить до Неї.

Що не можна робити цього дня

Пити алкоголь і грати в азартні ігри.

Сваритися, лаятися і пліткувати.

Відмовляти кому-небудь в допомозі.

Виходити з дому без оберега.

Призначати важливі зустрічі в першій половині дня – найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.

Народні прикмети

Зозуля кує – літо буде довге і тепле.

Після дощу лящ із води показує голову – до теплого вечора.

З цього дня літо котиться зимі назустріч.

Ранкова роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.

Сон із 12 на 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев'ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.

Пам’ятні події 13 липня

1260 рік – відбулася битва біля озера Дурбе, де армія Тевтонського Ордена зазнала найбільшої поразки в XIII столітті;

1772 рік – Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;

1837 рік – королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії;

1870 рік – князь Отто фон Бісмарк, розіславши з Бад-Емса дворами Європи телеграму з складеним ним в принизливому для Французької імперії дусі комюніке про минулі в цьому німецькому містечку переговори прусського короля Вільгельма I з французьким посланцем Вінсентом Бенедетті, здійснив свою знамениту і підступну провокацію, що ввійшла в історію як «Емська депеша»;

1885 рік – в Амстердамі відкрито Державний музей;

1897 рік – Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо;

1908 рік – у Лондоні відкрито IV Олімпійські ігри, де вперше беруть участь жінки;

1920 рік – створено товариство Червоного Хреста України;

1923 рік – Британський парламент схвалив внесений леді Астор закон, що заборонив продаж алкоголю особам, молодшим 18 років;

1930 рік – стартував перший чемпіонат світу з футболу в Уругваї;

1938 рік – перший телетеатр відкрився в Бостоні;

1939 рік – Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею From the Bottom of My Heart;

1944 рік – завершилася наймасштабніша повітряно-десантна операція американсько-британських військ під час Другої світової війни – операції «Оверлорд» (висаджування в Нормандії);

1947 рік – у Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом;

1949 рік – Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступає в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви;

1951 рік – в Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського національного театру;

1956 рік – закладено наріжний камінь «Кармеліта», який став першим на Близькому Сході метрополітеном, розташованим у місті Хайфа, Ізраїль;

1966 рік – на екрани США вийшов фільм «Як украсти мільйон» з Одрі Гепберн і Пітером О'тулом у головних ролях;

1973 рік – вийшов перший альбом гурту Queen.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Гавриїл, Степан, Юліан.